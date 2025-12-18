Avi Gilburt: Gold & Silber scheinen in 2026 ihren finalen Akt zu beginnen

Nach einer der stärksten Edelmetall-Rallys seit Jahrzehnten könnten Gold- und Silberinvestoren vor einer entscheidenden Phase stehen, die möglicherweise das Ende des aktuellen Zyklus markiert. Der erfahrene technische Analyst Avi Gilburt warnt bei Kitco News davor, dass die Preise zwar kurzfristig noch steigen könnten, aber bereits im nächsten Jahr eine mehrjährige Korrektur einsetzen könnte. Er glaubt, dass die Rally, die nach den Tiefstständen von 20152016 begann, sich ihrem Höhepunkt nähert und Gold und Silber bis 2026 in einen längeren Bärenmarkt eintreten könnten.
Gilburt, der vergangene Marktwenden genau vorhergesagt hat, sieht die aktuelle Unterstützung für Gold bei etwa 4.300 $ pro Unze als kritisch an. Sollte Gold Schwierigkeiten haben, den Widerstand bei 4.383 $ zu durchbrechen, könnte ein Rückgang auf 3.800 $ folgen, was er jedoch als Kaufgelegenheit vor einer letzten Rallye ansieht, die die Preise möglicherweise näher an 5.000 $ bringen könnte. Danach erwartet er eine größere Korrektur, die Gold wieder in den Bereich von 2.000 $ zurückbringen könnte.
Was Silber betrifft, so glaubt Gilburt, dass das Metall sein langfristiges Ziel von 75 $ bis 80 $ pro Unze erreicht hat, was er als "Blow-off"-Hoch vor einer Korrektur ansieht. Während viele Analysten davon ausgehen, dass Gold und Silber ihren langfristigen Aufwärtstrend beibehalten werden, argumentiert Gilburt, dass sich Metalle in unterschiedlichen Zyklen bewegen, unabhängig von makroökonomischen Fundamentaldaten. Er rät Anlegern, den Zeitpunkt des Zyklus zu verstehen, und warnt davor, dass die gefährlichste Phase oft dann eintritt, wenn das Vertrauen am höchsten ist, kurz bevor sich der Markt wendet.
Gilburt sieht weitere Risiken an den Finanzmärkten. Dazu zählen steigende Anleiherenditen und ein möglicher Einbruch der Aktienmärkte, der sich zusätzlich auf die Metallpreise auswirken könnte. Anleger sollten sich insbesondere 2026 auf eine Zinswende einstellen.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!