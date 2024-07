SPDR-Zuflüsse auch in KW30 ungebrochen

In der 30. Kalenderwoche setzte der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust, seinen Aufwärtstrend weiter fort. Das Wochenhoch konnte zwar nicht gehalten werden, jedoch endete die Woche mit einem Plus über dem Wochenhoch der Vorwoche.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 843,27 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 840,01 Tonnen gewesen. Über das Wochenende gab es zunächst keine Veränderung. Am Dienstag folgte ein erster Zufluss von 1,73 Tonnen, der am Mittwoch gehalten wurde. Am Donnerstag erreichten die Bestände dann nach einem weiteren Zufluss von 3,45 Tonnen ihren Wochenhöchststand. Bis zum Ende der Woche gingen sie jedoch wieder um 2,02 Tonnen zurück. Der Rückgang des Goldpreises in der vergangenen Woche machte sich auch bei den ETFs bemerkbar. Der Preis für die Unze lag am Freitag bei 2.386,10 $, nach einer leichten Erholung vom Wochentief am Donnerstag bei 2.364 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 22. Juli: 840,01 Tonnen• 23. Juli: 841,74 Tonnen• 24. Juli: 841,74 Tonnen• 25. Juli: 845,19 Tonnen• 26. Juli: 843,17 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de