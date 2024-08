Simbabwe: ZiG-Nutzung hat sich seit April verdoppelt

Die Verwendung der durch Goldbullion gedeckten Währung Simbabwes hat sich seit ihrer Einführung Anfang April verdoppelt, sagte der Gouverneur der Zentralbank, John Mushayavanhu, der Zeitung Sunday Mail, wie aus einem Bericht von BNN Bloomberg hervorgeht. Die ZiG werde nun bei 30% aller Transaktionen verwendet, verglichen mit 15% am 5. April, der Rest werde in Dollar abgewickelt, wurde er zitiert. "Es gab keinen Anstieg der Nachfrage nach Fremdwährungen, sondern eher eine Verschiebung des Verhältnisses der Produktpreise, wobei der ZiG nun 30% aller Transaktionen ausmacht", so Mushayavanhu gegenüber der in Harare erscheinenden Wochenzeitung.Der ZiG, die Abkürzung für Zimbabwe Gold, hat den Zimbabwe Dollar abgelöst, nachdem dieser gegenüber dem Greenback an Wert stark verloren hatte. Es ist der sechste Versuch des südafrikanischen Landes in den letzten 15 Jahren, eine funktionierende Landeswährung einzuführen, und wird durch Devisenreserven und das Edelmetall gestützt. Simbabwes Finanzminister Mthuli Ncube kündigte vergangene Woche Maßnahmen an, um die Nachfrage nach ZiG anzukurbeln. Unter anderem ordnete er an, dass Regierungsbehörden Zahlungen in der Landeswährung statt in Dollar akzeptieren, und erhöhte die Menge an Steuern, die in der Einheit gezahlt werden können.Das Land hat das Jahr 2030 als Termin für die Umwandlung des ZiG in das alleinige gesetzliche Zahlungsmittel festgelegt, während Präsident Emmerson Mnangagwa angedeutet hat, dass dies sogar schon 2026 der Fall sein könnte. Laut den auf der Website der Zentralbank veröffentlichten Daten wurde der ZiG am Montag mit 13,79 zum US-Dollar gehandelt. Die Bank hatte am Freitag 50 Millionen US-Dollar in den Markt gepumpt, um den ZiG zu stützen, nachdem die Nachfrage von Kreditgebern nach Dollar stark angestiegen war.© Redaktion GoldSeiten.de