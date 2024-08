Wahlen & politische Ungewissheit - entscheidende Faktoren für Goldnachfrage & Goldpreis

Dieses Jahr entwickelt sich zu einem perfekten Sturm für politische Risiken und Unsicherheiten, denn neben den anstehenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA haben sich bereits in zwei anderen G7-Ländern, nämlich in Frankreich und im Vereinigten Königreich, größere Veränderungen in der politischen Landschaft ergeben.Wahlen und Regierungswechsel in großen Volkswirtschaften wie den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich werden zwar oft unterschätzt, führen aber zu politischer Unsicherheit, die sich erheblich auf die Stabilität der Finanzmärkte, die Stimmung der Anleger und auf makroökonomische Faktoren wie Zinssätze, die Stärke des US-Dollar und geopolitische Risiken auswirken kann - allesamt wichtige Einflussfaktoren für den Goldpreis.Dies liegt daran, dass im Vorfeld von Wahlen Ungewissheit über den Wahlausgang herrscht und darüber, wer an der Macht sein wird, und dass der Wahlausgang häufig dazu führt, dass neue Parteien und Führungspersönlichkeiten an die Macht kommen, die andere Ziele verfolgen als ihre Vorgänger. Neue Regierungen und Politiker, die mit neuen Programmen an die Macht kommen, führen dann in der Regel eine andere Wirtschaftspolitik als ihre Vorgänger durch. Dieses Phänomen wird als Politikwechsel bezeichnet.Diese wirtschaftspolitischen Veränderungen können fiskalischer Art sein (höhere Staatsausgaben, defizitfinanzierte Steuerpolitik), handelspolitischer Art (andere Zollpolitik und Neuverhandlung von Handelsabkommen), außenpolitischer Art (veränderte Ansätze in den Außenbeziehungen und geopolitische Strategien) und auch geldpolitischer Art (in dem Maße, wie die Regierungen Einfluss auf ihre Zentralbanken haben und die Zentralbanken die Wirtschaftspolitik der Regierungen unterstützen müssen).Vor den Wahlen führt das Potenzial für politische Veränderungen zu Marktvolatilität, und nach den Wahlen ändert die Umsetzung politischer Veränderungen die Richtung einer Wirtschaft, was sich wiederum auf das Marktvertrauen auswirken und Änderungen im Anlegerverhalten bewirken kann. Politische Ungewissheit und politische Veränderungen erhöhen somit die wirtschaftliche Unsicherheit und können sich auf die Inflationserwartungen auswirken (z. B. aufgrund der Sorge um höhere Staatsausgaben und/oder beschleunigtes Gelddrucken) sowie die Zinserwartungen und die Volatilität der Währungen erhöhen, was wiederum den internationalen Goldpreis maßgeblich beeinflusst.Die wirtschaftliche Ungewissheit wiederum lässt die Anleger risikoscheuer werden und zwingt sie dazu, sichere Anlagen wie Gold zu suchen. Und wenn politische Veränderungen zu einer höheren Inflation und einer Schwächung der Fiatwährungen führen dürften, werden die Anleger Gold auch wegen seiner Eigenschaften als Inflationsschutz und Wertaufbewahrungsmittel suchen. Hinzu kommt, dass in vielen so genannten "Demokratien" die politischen Ansichten immer stärker polarisiert werden und der Populismus deutlich zugenommen hat, Faktoren, die zu einer Vertiefung der politischen Spaltung geführt haben.Schauen Sie sich zum Beispiel die USA und Frankreich an. Die zunehmende Polarisierung unter den Wählern führt wiederum zu Misstrauen und Argwohn gegenüber Wahlergebnissen und sogar zur Ablehnung von Wahlergebnissen, was zu Behauptungen über Wahlbetrug und Medienmanipulation führt. Schauen Sie sich nur einmal die USA und Frankreich an, ganz zu schweigen von den umstrittenen Wahlergebnissen in Venezuela und den Unruhen, die dort gerade stattfinden.Das Misstrauen gegenüber den Wahlergebnissen und die Weigerung, sie zu akzeptieren, führt zu weiterer politischer Instabilität und damit zu sozialen Unruhen, Aufständen und sogar zu einem möglichen Bürgerkrieg. All diese Instabilität und Ungewissheit veranlasst die Anleger dazu, die Stabilität und Sicherheit von sicheren Anlagen wie Gold zu suchen.Gut drei Monate vor den 60. US-Präsidentschaftswahlen am 5. November richten sich alle Augen auf die USA, wo die politische Unsicherheit nach dem Attentat auf Donald Trump in Pennsylvania am 13. Juli, dem Ausscheiden von Joe Biden aus dem Wahlkampf am 21. Juli und der Bestätigung seiner Vizepräsidentin Kamala Harris als Bidens Nachfolgerin noch größer geworden ist.In dem üblichen, sich in die Länge ziehenden Zirkus des US-Präsidentschaftswahlkampfs haben diese Entwicklungen die politische Unsicherheit noch verstärkt und die Polarisierung unter den US-Wählern verschärft, da es innerhalb der Wählerschaft unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, dass das Attentat auf den Republikaner Trump a) ein Insiderjob war, b) inszeniert wurde, c) mehrere Schützen hatte und dass der Rückzug des Demokraten Biden a) freiwillig oder b) ein Coup der Demokratischen Partei war.Seit Beginn der Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 1788/79 gab es nur selten einen Attentatsversuch auf einen Präsidentschaftskandidaten oder einen Rückzug aus dem Rennen so kurz vor der Wahl, ganz zu schweigen von beiden Entwicklungen in ein und demselben Präsidentschaftswahlkampf. Hinzu kommt, dass Harris noch nicht einmal die offizielle Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ist und noch nicht einmal einen eigenen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft benannt hat, und der Mangel an Vorhersehbarkeit bei dieser Präsidentschaftswahl ist wohl beispiellos.Nicht zu vergessen, dass es auch einige andere interessante Kandidaten im Präsidentschaftsrennen gibt, wie Robert F. Kennedy Jr. als Unabhängiger und Chase Oliver für die Libertarian Party, die beide die Gesamtstimmenzahl aufteilen werden, was es schwieriger macht, das Gesamtergebnis vorherzusagen.Denken Sie auch daran, dass im November zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen auch Kongresswahlen in den USA stattfinden, bei denen alle 435 Sitze im Unterhaus des Repräsentantenhauses und etwa ein Drittel der 100 Sitze im Oberhaus des Senats zur Wahl stehen. Diese Kongresswahlen tragen ebenfalls zur Unsicherheit in Politik und Wirtschaft bei. Ungewissheit bezieht sich hier (politisch und wirtschaftlich) auf die Tatsache, dass die zukünftigen Ergebnisse unbekannt oder nicht quantifizierbar sind. Risiko bezieht sich auf die Schätzung oder Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen.