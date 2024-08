S&P 500, Nasdaq steigen, wilde Woche an der Wall Street geht weiter

Der S&P 500 stieg um 2,3%, während der technologielastige Nasdaq um fast 2,9% zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um fast 1,8% bzw. mehr als 650 Punkte. Am Donnerstag verzeichnete der S&P 500 den größten Tagesgewinn seit November 2022, berichtet Yahoo Finance . Die normalerweise routinemäßige Aktualisierung der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stand am Donnerstag angesichts der zunehmenden Aufmerksamkeit für den Arbeitsmarkt im Rampenlicht, da die schleppende Aktualisierung der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft in der vergangenen Woche als einer der ersten Katalysatoren für die jüngsten Rückgänge diente.Rohstoffe legten am Donnerstag im Zuge einer allgemeinen Erholung bei Risikoanlagen zu. Gold-Futures stiegen um mehr als 1% und notierten fest über 2.450 Dollar je Unze. Das Edelmetall erholt sich von einem Ausverkauf von bis zu 3% während der weltweiten Marktkrise vom Montag, die durch die Befürchtung einer US-Rezession ausgelöst wurde. Die Silberkontrakte stiegen am Donnerstag ebenfalls um mehr als 1% und notierten über 27 Dollar je Unze. Die Öltermingeschäfte legten zu, da die Märkte nach der jüngsten Ermordung eines Hamas-Führers in Teheran mit einem Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel rechnen.Die Rezessionsgerüchte haben in der vergangenen Woche zugenommen, da der Markt auf die Anzeichen einer Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt reagiert. Goldman Sachs hat seine Rezessionswahrscheinlichkeit von 15% auf 25% erhöht. Das Global Economics Team von JPMorgan hat einen ähnlichen Schritt gemacht und sieht nun eine Wahrscheinlichkeit von 35% statt 25%. Doch obwohl die Risiken einer Rezession eindeutig gestiegen sind, wird im Konsens kein Wirtschaftsabschwung gefordert. In einer Umfrage unter 130 CEOs, die vom 15. bis 29. Juli durchgeführt wurde, gaben 70% an, dass sie in den nächsten 12 Monaten keine Rezession erwarten. Das ist eine gewaltige Kehrtwende im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr, als 80% der Befragten sagten, dass sie in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine "kurze und seichte US-Rezession" sehen.© Redaktion GoldSeiten.de