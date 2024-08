Calibre Mining entdeckt weiterhin oberflächennahe Goldmineralisierung mit Gehalten oberhalb der Mineralressourcengehalte

Vancouver, 27. August 2024 - Calibre (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen) freut sich, weitere oberflächennahe Bohrergebnisse zur Ressourcenerweiterung aus seinen Explorationsprogrammen bei der Haufenlaugungs-Goldmine Pan (Pan) bekannt zu geben, die sich auf dem produktiven Goldtrend Battle Mountain - Eureka in Nevada, USA, befindet. Die Ergebnisse bei Pan weisen weiterhin Goldgehalte auf, die über dem angegebenen Mineralressourcengehalt von 0,4 g/t Gold liegen (siehe Pressemitteilung Calibre liefert das vierte Jahr in Folge ein Wachstum der Mineralreserven - hier). Die heutigen Bohrergebnisse auf der gesamten Liegenschaft der Mine Pan zeigen das Potenzial, die Ressourcen, den Gehalt, die Lebensdauer der Mine und das Vertrauen in die Mine Pan zu erhöhen.- 0,45 g/t Au über 117,4 Meter ETW in Bohrung PR24-113;- 0,56 g/t Au über 59,4 Meter ETW, einschließlich 1,31 g/t Au über 9,1 Meter ETW in Bohrung PR24-111;- 0,46 g/t Au über 71,6 Meter ETW in Bohrung PR23-208;- 0,66 g/t Au über 36,6 Meter ETW in Bohrung PR23-212;- 0,93 g/t Au über 24,4 Meter ETW in Bohrung PR23-201;- 0,45 g/t Au über 10,7 Meter ETW in Bohrung PR24-066;- 0,58 g/t Au über 15,2 Meter ETW in Bohrung PR24-067;- 0,58 g/t Au über 13,7 Meter ETW in Bohrung PR24-076;- 0,42 g/t Au über 24,4 Meter ETW in Bohrung PR24-81;- 0,41 g/t Au über 29,0 Meter ETW in Bohrung PR24-126;- 1,38 g/t Au über 9,1 Meter ETW in Bohrung PR23-181;- 1,08 g/t Au über 6,1 Meter ETW in Bohrung PR24-024; und- 0,34 g/t Au über 32,0 Meter ETW in Bohrung PR24-131.Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: Seit der Übernahme von Pan Anfang 2022 haben wir die Mineralreserven erfolgreich um 50 % erhöht, abzüglich der zweijährigen Produktionserschöpfung, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend bei erfolgreicher Exploration fortsetzen wird. Die meisten der heutigen Bohrergebnisse enthalten Gehalte, die höher sind als die von uns angegebenen Gehalte der Mineralreserven und in vielen Fällen außerhalb der Mineralreserven in unserer Tagebaugrube liegen. Diese Ergebnisse sind ein gutes Zeichen für die Langlebigkeit der Mine Pan.Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Reinvestition in unsere Zukunft mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erweiterung der konsolidierten Mineralreserven, nachdem wir in den letzten vier Jahren 825.000 Unzen produziert haben. Wir führen weiterhin Bohrungen bei Pan und Gold Rock in Nevada durch, bei der Multi-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine in Neufundland und Labrador, wo ein zusätzliches 100.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm im Gange ist und führen in Nicaragua ein Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten zur Entdeckung und Erweiterung der Ressourcen durch.Calibre Mining ist stolz darauf, die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2023 für unserer Goldmine Valentine bekannt zu geben, in dem unser unerschütterliches Engagement für eine starke Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung in unseren Betrieben hervorgehoben wird. Dieser Bericht stellt unsere Initiativen vor, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, das Engagement für die Gemeinschaft zu fördern und die höchsten Standards für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken zu gewährleisten. Durch die Integration einer soliden Nachhaltigkeitsleistung in allen Phasen unseres Bergbauzyklus und eine transparente Berichterstattung demonstrieren wir weiterhin Calibres Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und stärken unsere Position als führendes Unternehmen in der Bergbauindustrie sowie unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für alle Stakeholder.Link 1 - BohrtabellenLink 2 - AbbildungenCalibre Mining unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das die besten Methoden der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehört das Einfügen von Probenstandards, Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Untersuchungslabors innerhalb der vorgegebenen Leistungsstufen liegen. Alle Probenchargen haben die QAQC bestanden. Vermessungen am Bohransatzpunkt werden von einem Minenvermesser mit einem Trimble-Instrument durchgeführt. Die Vermessung der Bohrlochabweichung wird von geschulten Bohrmannschaften durchgeführt, die ein von REFLEX geliefertes nordsuchendes Gyroskop verwenden. Die Vermessungen am Bohransatzpunkt und im Bohrloch werden von Calibre-Geologen überprüft. Die RC-Bohrungen wurden von Alford Drilling aus Elko, Nevada, durchgeführt. Die Untersuchungen wurden von Bureau Veritas, Reno, durchgeführt. 30-Gramm-Einwaagen wurden mittels Brandprobe und anschließendem AAS-Verfahren analysiert. Analysen mittels Zyanidlaugung wurden ebenfalls von Bureau Veritas durchgeführt, das nach ISO/IEC 17025:2017 zertifiziert ist.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.Geo, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. 