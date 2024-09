Ausgold Ltd.: Großes Bohrprogramm startet

Ausgold wird im Oktober ein Bohrprogramm mit 19.000 Metern auf dem Katanning Goldprojekt in Westaustralien starten: Link Geplant ist, dass 5.000 Meter in den bekannten Ressourcen-Zonen niedergebracht werden. Mit diesen Bohrungen möchte man die Zonen, in denen in den ersten 18 Monaten abgebaut werden soll, noch genauer erkunden, um das Risiko zu minimieren.Weitere 6.000 Bohrmeter sollen auf Zielen innerhalb der bereits erkundeten Zonen niedergebracht werden. In der Zentral Zone vermutet man weitere hochgradige Zonen, die man entdecken möchte. In der Vergangenheit waren Treffer wie 26 Meter mit 6,6 g/t Gold gelandet worden:Am südlichen Ende möchte man mögliche Ausdehnungen prüfen. Der größte Teil mit 8.000 Meter soll aber komplett neue Ziele auf dem 4.300 Quadratmeter großem Projektpaket testen, da das Management das Potenzial auf weitere Goldvorkommen sieht. Ausgold hat ein massives Landpaket und auf Katanning wurden etwas über 3 Millionen Unzen Gold nachgewiesen. Der neue Chairman scheint vom weiteren Explorationspotenzial, inkl. möglichen neuen Funden, überzeugt zu sein.Die Strategie scheint nun zweigleisig zu werden. Zum einen das "Bestehende" entwickeln (DFS 1. Halbjahr 2025), gleichzeitig aber auch den potenziellen Übernehmern zeigen, dass noch viel Potenzial vorhanden ist.Gelingt dies, dann dürfte das Unternehmen noch attraktiver werden. Es gab heute auch eine neue Präsentation, die der neue Chairman auf der Gold Coast Konferenz nutzen wird: Link Ausgold braucht neuen Wind in den Segeln, den der neue Chairman mit seinem Team hoffentlich einbringt. Die Aktienzusammenlegung war ein wichtiger Schritt und weitere werden sicherlich folgen. In einem Goldbullen-Markt, den ich in den nächsten 12 Monaten sehe, sollte der Zeitpunkt für uns kommen, an dem der Markt die Aktie auf deutlich höhere Niveaus treibt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.