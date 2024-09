Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) - Auf dem Weg zur Dystopie

• Bei CBDCs sind die Transaktionen nicht anonym, so dass Sie keine Privatsphäre haben. Regierungen und Zentralbanken können jede Transaktion überwachen und feststellen, wer sie durchführt. Dies ermöglicht eine totale Überwachung und hebt die finanzielle Privatsphäre auf.



• CBDCs sind programmierbar. Dadurch können Regierungen und ihre Zentralbanken kontrollieren, welche Waren und Dienstleistungen mit einem digitalen Token gekauft werden können, Verfallsdaten auf Guthaben anwenden und vor allem Personen ausschließen oder sperren, die die Politik der Regierung kritisieren könnten (man denke nur an den chinesischen Social Credit Score). All dies sind Formen sozialer und wirtschaftlicher Manipulation und sogar wirtschaftlicher Nötigung.



• Damit CBDCs im Einzelhandel genutzt werden können, muss in der Praxis jeder Bürger eine digitale ID haben, wobei das CBDC-Konto und die Guthaben mit einer digitalen ID verknüpft sind. Eine weltweite Einführung von CBDCs wird daher a) jeden dazu zwingen, eine digitale ID zu besitzen, was b) ein vollständiges Überwachungsnetzwerk schaffen wird, das jeden und seine finanziellen Transaktionen verfolgt.



• Da CBDCs direkt von Zentralbanken ausgegeben werden, zentralisieren sie auch die finanzielle Macht beim Staat und seiner Zentralbank. Dies ist höchst gefährlich und steht im Gegensatz zu den Konzepten der Freiheit, die durch Gold und Silber repräsentiert werden, und dem Konzept der Dezentralisierung, das durch private Kryptowährungen vertreten wird.

• Die von der Bank of England geplante CBDC für Privatkunden, die für das Vereinigte Königreich bestimmt ist, wird als "digitales Pfund" bezeichnet. Das digitale Pfund befindet sich in der Entwurfsphase.



• Die von der Europäischen Zentralbank geplante CBDC für Privatkunden, die eine Form von digitalem Bargeld für die Bevölkerung der Eurozone sein soll, wird als "digitaler Euro" bezeichnet. Der digitale Euro hat inzwischen die Konzeptionsphase hinter sich gelassen und befindet sich in der Vorbereitungsphase.



• Chinas CBDC für Privatkunden, der digitale Yuan oder e-CNY, der von der People's Bank of China ausgegeben wird, befindet sich jetzt in vielen Gebieten des Landes in der fortgeschrittenen Pilotphase.



• Die japanische Zentralbank, die Bank of Japan, befindet sich mit ihrer CDBC, dem "digitalen Yen", in einer Pilotphase.



• In den USA würde eine geplante CBDC von der US-Notenbank herausgegeben und als Fed-Dollar oder Fed-Digital-Dollar bezeichnet werden. Im Jahr 2022 veröffentlichte die Fed ein Papier zu diesem Thema mit dem Titel "Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation". Mehr zur Situation in den USA weiter unten.

In den Finanzsystemen der Welt nimmt eine bedrohliche Entwicklung an Fahrt auf, die das Potenzial hat, die monetäre und persönliche Freiheit zu untergraben, die jedoch für die meisten Menschen auf der Welt weitgehend unbemerkt bleibt. Bei dieser Entwicklung handelt es sich um den weltweit koordinierten Plan, digitale Währungen der Zentralbanken (CBDCs) für den Einzelhandel einzuführen.Von Zentralbanken und Regierungen als die Zukunft des Geldes angepriesen und mit Vorteilen wie effizientem Zahlungsverkehr und finanzieller Eingliederung versprochen, ebnen CBDCs in Wirklichkeit den Weg in eine dystopische Zukunft, die durch totale Überwachung und Kontrolle gekennzeichnet ist und in krassem Gegensatz zu den Prinzipien einer freien Gesellschaft steht.An der Spitze dieser CBDC-Agenda stehen zwei zwielichtige, aber mächtige Organisationen, die beide in keiner Weise öffentlich rechenschaftspflichtig sind, nämlich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die als "Zentralbank der Zentralbanken" bekannt ist und ihren Sitz in Basel, Schweiz, hat, und der Atlantic Council, ein von den USA geführter "Thinktank" des Atlantischen Bündnisses (NATO) mit Sitz in Washington D.C., der durch eine Kombination von Sponsoren aus Regierung, Unternehmen und Stiftungen finanziert wird.Während der Atlantic Council politische Rahmenbedingungen zugunsten von CBDCs vorantreibt und die Pro-CBDC-Narrative schafft, koordiniert die BIZ (über ihren "Innovation Hub") mit den Zentralbanken, um die tatsächliche Entwicklung und Umsetzung von CBDCs voranzutreiben. Und in beiden Fällen sind sie sehr fleißig gewesen. Laut der BIZ-Umfrage 2023 über CBDCs, an der 86 Zentralbanken teilgenommen haben, prüfen 94% dieser Zentralbanken die Einrichtung eines CBDC.Darüber hinaus sind laut dem "GeoEconomics Center" des Atlantic Council, das einen CBDC-Tracker unterhält, 134 Länder (die 98% des globalen BIP repräsentieren) an der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung beteiligt bzw. prüfen diese. Vor vier Jahren, im Jahr 2020, waren es nur 35 Länder, die sich in der gleichen Position befanden. Sie sehen also, dass die Zahl der Zentralbanken, die sich mit CDBCs beschäftigen, im Zeitraum 2020-2024 enorm ansteigen wird. Derzeit befinden sich 69 Länder in der fortgeschrittenen Phase der Vorbereitung ihrer CBDC, eine Zahl, die CBDCs in der Entwicklungs-, Pilot- oder Startphase umfasst. Weitere 44 Länder/Zentralbanken befinden sich in der Forschungsphase.Es gibt zwei Arten von CBDCs: eine CBDC für Großkunden, die von Banken und Finanzinstituten für Großmarkttransaktionen und Dinge wie Interbankenzahlungen verwendet wird, und eine CBDC für "allgemeine Zwecke" oder Privatkunden, die von der Allgemeinheit in Form von kontobasierten CBDCs oder "digitalen Bargeld"-Token verwendet wird. Diese kontobasierten CBDCs, die direkt von den Zentralbanken ausgegeben werden, sind programmierbar und über digitale IDs an die Identität der Nutzer gebunden.Aus den früheren Berichten von BullionStar wissen Sie, warum CBDCs für den Einzelhandel gefährlich sind, deshalb werden wir dies hier nicht noch einmal aufgreifen. Es genügt zu sagen, dass CBDCs für die Menschheit gefährliche digitale Ketten sind, weil:Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CBDCs eine Anämie für freie Gesellschaften sind, weil sie die Freiheit, die Privatsphäre und die individuelle Freiheit und Autonomie untergraben. Schauen Sie sich nur an , was der überlebensgroße Generaldirektor der BIZ, Agustín Carstens, im Jahr 2021 über CBDCs sagte.In dem obigen Ausschnitt aus einer vom Internationalen Währungsfonds (IWF) im Oktober 2020 organisierten und von der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, moderierten Podiumsdiskussion über CBDCs (an der auch der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, teilnahm) räumte der Generaldirektor der BIZ, Agustín Carstens, ein, dass der einzige Grund für CBDCs die Kontrolle sei:"Unsere Analyse für CBDCs, insbesondere für den allgemeinen Gebrauch, tendiert dazu, die Äquivalenz mit Bargeld herzustellen, aber da gibt es einen großen Unterschied. Bei Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt, wir wissen nicht, wer heute den 1.000-Peso-Schein benutzt. Der entscheidende Unterschied zur CBDC besteht darin, dass die Zentralbanken die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben, die die Verwendung dieses Ausdrucks einer CBDC [durch den Verbraucher] bestimmen, und auch über die Technologie verfügen, um sie durchzusetzen. Diese beiden Punkte sind extrem wichtig, und das macht einen gewaltigen Unterschied in Bezug auf das, was Bargeld ist."Wählen Sie eine beliebige Zentralbank und ein beliebiges Land aus, und Sie werden feststellen, dass diese derzeit an der Entwicklung einer CBDC arbeiten. Die Bandbreite reicht von den Zentralbanken der westlichen Industrienationen der Gruppe der Sieben (G7) - den USA, dem Vereinigten Königreich sowie Deutschland, Frankreich, Italien (als Teil der EZB) und Kanada und Japan - bis hin zu den Zentralbanken der großen Schwellenländer der anderen Mitglieder der Gruppe der Zwanzig (G20) - China, Russland, Indien, Südafrika und Brasilien (alle BRICS-Gründer) - sowie anderer G20-Länder, d. h. Argentinien, Mexiko, Südkorea, Türkei, Australien und Saudi-Arabien, und der Europäischen Zentralbank (EZB).Nach Angaben des Atlantic Council befinden sich 19 Länder der Gruppe der 20 (G20) in einem fortgeschrittenen Stadium der CBDC-Entwicklung. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen: Schweden, Neuseeland, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Iran, Ägypten und viele andere mehr. Hier sind einige Beispiele: