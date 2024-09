Malaysia: Razzia in illegalen Edelmetall-Recyclingfabriken

Illegale Fabriken, die Edelmetalle aus Schrott recyceln, wurden nach einer Razzia durch die malaysische Polizei aufgedeckt. Der stellvertretende Leiter der Abteilung für innere Sicherheit und öffentliche Ordnung, Datuk Mohd Yusoff Mamat, sagte laut The Star , am 2. September seien sieben Fabriken im Gebiet Kampung Telok Gong in Klang durchsucht worden.Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Fabriken ohne Lizenz arbeiteten und Elektroschrott von Verkäufern aus Übersee ins Land gebracht hätten. "Der elektronische Abfall wurde dann als Metallschrott gekennzeichnet", erklärte er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (4. September) und fügte hinzu, dass die Einfuhr von Elektroschrott in das Land illegal sei. Der Elektromüll werde dann zu Edelmetallen recycelt und auf dem lokalen Markt weiterverkauft. "Diese nicht lizenzierten Fabriken machten Millionen und beschäftigten auch Ausländer als Arbeiter", fügte er hinzu.Unter den beschlagnahmten Metallabfällen befanden sich 765.000 kg Kupfer, 16.000 kg Aluminium und etwa 630 Säcke mit verschiedenen Metallen und elektronischen Geräten. "Der Nettowert aller Beschlagnahmungen wurde auf etwa 97.001.460 RM geschätzt", so der Sprecher. Das entspricht einer Summe von etwa 20.144.235 US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de