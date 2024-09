SPDR: Bestände steigen, Goldpreis durchbricht 2.600 $-Marke in KW 38

In der ersten Hälfte der 38. Kalenderwoche blieb der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust vorerst unverändert, konnte in den letzten Tagen allerdings erneut einen Anstieb der Bestände verzeichnen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 875,39 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 870,51 Tonnen. Über das Wochenende stiegen die Bestände zunächst um 1,72 Tonnen und hielten dieses Niveau bis einschließlich Mittwoch. Am Donnerstag beendete der ETF seine Verschnaufpause und legte um weitere 1,73 Tonnen zu. Bis zum Wochenschluss legte er dann noch einmal um 1,43 Tonnen zu.Der Preis für die Unze SPDR-Gold stieg in der vergangenen Woche trotz anfänglicher Rückschläge weiter an. Gegen Ende der Woche durchbrach er die 2.600 $-Marke und erreichte am Freitag ein Rekordhoch von 2.605,85 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 16. September: 872,23 Tonnen• 17. September: 872,23 Tonnen• 18. September: 872,23 Tonnen• 19. September: 873,96 Tonnen• 20. September: 875,39 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de