BdF: Entdollarisierung der BRICS treibt Goldpreis auf Höchststände

Der Wunsch Russlands und Chinas, den Dollar loszuwerden, treibt nach Ansicht der Banque de France den Goldpreis in die Höhe. In einem neuen Bericht stellt die Zentralbank fest, dass der Preis des Edelmetalls trotz weltweiter Abflüsse aus börsengehandelten Goldfonds (ETFs) und der Risikoaversion an den Finanzmärkten aufgrund der restriktiven Geldpolitik der Fed in den vergangenen zwei Jahren auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, berichtet The Daily Hodl Unter Berufung auf Daten des World Gold Council (WGC) erklärt die Bank, dass die Goldnachfrage von Russland und China angeführt wird, und nennt die "Diversifizierung weg von auf Dollar lautenden Vermögenswerten, entweder aus makroökonomischen oder geopolitischen Gründen ('Entdollarisierung')" als einen Faktor, der den Preis antreibt. "Obwohl der Dollar nach wie vor die dominierende Währung ist, ist sein Anteil an den Zentralbankreserven auf 59% gesunken, den niedrigsten Stand seit 25 Jahren (IWF)". Insgesamt hat sich die Goldnachfrage der Zentralbanken in den letzten zwei Jahren (30. März 2021 bis 30. März 2023) im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt, was sich stark auf den Preis ausgewirkt hat.Die Bank fügte hinzu, dass auch chinesische und indische Privatanleger den Wert von Gold auf neue Rekordhöhen treiben. "Darüber hinaus haben chinesische und indische Privathaushalte ihre Investitionen in Gold (abgesehen von Schmuck) seit 2024 deutlich erhöht (laut WGC-Daten um weitere 68% bzw. 19% zwischen Q1 2023 und Q1 2024), offensichtlich um ihre Anlagen angesichts des starken Rückgangs auf den Immobilien- und Aktienmärkten in China und der zunehmenden Sparfähigkeit in Indien zu diversifizieren."© Redaktion GoldSeiten.de