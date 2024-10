Pan American Silver wieder auf Gewinnerkurs

Quelle Chart: stock3

Die kanadische Silbermine Pan American Silver Corp. zögerte im Hinblick auf die vergangene Einschätzung vom 16. August mit einer direkten Fortsetzung im Hinblick auf die mögliche Performance. Zwar schien es zunächst so, als könnte die Widerstandszone um 18,75 EUR überwunden werden, doch letztlich scheiterten die Bullen. Es erfolgte vielmehr ein abermaliger Rückgang in Richtung der Unterstützung von 16,71 EUR, von welcher es dann wieder auf Gewinnerkurs ging. Schauen wir daher wieder auf die Details im nachfolgenden Fazit.Das Level rund um 16,71 EUR erwies sich abermals als wichtig und insbesondere tragfähig. Seit dem Frühjahr kehrte sich jedes Mal der Verkaufsdruck wieder um, sodass in weiterer Folge stets die Käufer das Ruder wieder übernahmen. Der Widerstand von 18,75 EUR gilt nunmehr, mitsamt nachhaltiger Etablierung darüber, als klar überwunden. Die auf Gewinnerkurs ausgerichteten Zeichen deuten daher eine baldige Attacke auf den nächsthöheren Widerstand von 21,16 EUR an. Dieser stand bereits zur Mitte des Handelsjahres im Fokus und umso spannender dürfte es jetzt werden.Gelingt nämlich der Ausbruch über 21,16 EUR, verspricht sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum aktuellen Jahreshoch aus 2024 bei 22,24 EUR sowie dem folgenden bis zum Niveau von 24,22 EUR. Ein Verharren unterhalb von 21,16 EUR oder gar ein erneutes Scheitern beim Ausbruchsversuch dürfte hingegen wieder eine Gegenbewegung einleiten. Dabei sollte tunlichst vermieden werden, dass es nochmals zu Kursen unter 18,07 EUR kommt. Idealerweise bereits nicht zu einem Abtauchen unter 18,75 EUR.Bei 18,07 EUR befindet sich jedoch eine Kreuzunterstützung aus der sich ableitenden Aufwärtstrendlinie seit Jahresbeginn in Verbindung der Preis-Aktion-Zone um eben 18,07 EUR. Faktisch wären Notierungen unterhalb der runden Marke von 18,00 EUR je Anteilsschein entsprechend negativ. Anschlussverluste bis zur bekannten Nachfragezone rund um 16,71 EUR wären die unvermeidliche Folge. Ob dann jedoch wieder die Käufer die Stirn bieten können, muss sich klarerweise erst zeigen.Der Kurs ist ausgerichtet und sofern es jetzt noch zu einem Ausbruch über den Widerstand von 21,16 EUR kommt, blieben die Bullen unverändert klar auf Kurs. Neben dem Hochpunkt vom Sommer bei 22,24 EUR wäre dann insbesondere der Widerstand von 24,22 EUR als nächstes Ziellevel zu benennen.Stellt sich hingegen der Widerstand von 21,16 EUR abermals als Kursbremse dar, sollten wieder rückläufige Notierungen bis mindestens 18,75 EUR nicht überraschen. Im Ausdehnungsfall kommt es zu einem Test der Kreuzunterstützung rund um 18,07 EUR. Unterhalb von 18,00 EUR wäre wiederum ein klares Verkaufssignal bis 16,71 EUR aktiviert.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.