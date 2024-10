Ray Dalio: Wenn Sie kein Gold besitzen, kennen Sie weder die Geschichte noch die Wirtschaft

In einer Reihe von Interviews hat der milliardenschwere Investor Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, dem größten Hedgefonds der Welt, vor einem bevorstehenden wirtschaftlichen Paradigmenwechsel gewarnt, der die Finanzlandschaft dramatisch verändern könnte, heißt es bei der Jerusalem Post . Dalio forderte die Anleger auf, ihre Portfoliostrategien zu überdenken und dabei der Goldallokation besondere Aufmerksamkeit zu schenken. "Wenn Sie kein Gold besitzen, kennen Sie weder die Geschichte noch die Wirtschaft", sagte Dalio und unterstrich damit die entscheidende Rolle des Edelmetalls bei der Navigation durch die kommenden turbulenten wirtschaftlichen Gewässer.Dalio erklärte er sei besorgt über die seiner Meinung nach untragbare Verschuldung von Staaten und Unternehmen in Verbindung mit einer aggressiven Zentralbankpolitik, die die Währungen abwertet. Er prognostiziert, dass wir in den nächsten 18 Monaten einen erheblichen wirtschaftlichen Abschwung und eine Restrukturierung der Schulden und Finanzen erleben könnten, die viele unvorbereitet treffen wird.Der Investmentguru prognostiziert ein schwieriges Szenario, in dem das US-Finanzministerium gezwungen sein könnte, große Mengen an Schuldtiteln zu emittieren, die die verfügbare Nachfrage übersteigen könnten. Dies könnte entweder zu deutlich höheren Zinsen oder zu einem massiven Gelddrucken durch die Federal Reserve führen, was eine weitere Abwertung der Währung zur Folge hätte. Angesichts dieser Prognosen plädiert Dalio für einen Goldanteil von mindestens 10% bis 15% in Anlageportfolios. Er sieht Gold als wichtigen Diversifikator und als Absicherung gegen Währungsabwertungen und geopolitische Unsicherheiten.© Redaktion GoldSeiten.de