Eine stille Goldrevolution: Der neue Goldpreisausbruch (Teil 1/2)

• Geopolitische Unsicherheit und Konflikte (insbesondere durch die Konflikte in der Ukraine/Russland und im Nahen Osten)



• Ein geldpolitischer Wechsel der Federal Reserve und anderer Zentralbanken von einer Zinsstraffung zu einem Zinssenkungszyklus



• Erhöhte Inflationserwartungen und Angst vor einer Abwertung der Währung



• Bedenken hinsichtlich einer erneuten quantitativen Lockerung, einer Beschleunigung des Geldmengenwachstums und einer ständig wachsenden US-Staatsverschuldung

Einer der herausragenden Trends an den Finanzmärkten in diesem Jahr war der rasche Anstieg des internationalen Goldpreises auf immer neue Allzeithochs über 2.680 US-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf ist der USD-Kassakurs für Gold um 30% gestiegen und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei 2.681 USD, wobei der größte Teil dieses Anstiegs in den siebeneinhalb Monaten seit Anfang März zu verzeichnen war, nachdem der Preis aus einer Handelsspanne knapp über 2.000 USD ausgebrochen war.Selbst wenn die bisherige Jahresperformance beibehalten wird und der Preis dort bleibt, wo er jetzt ist, würde dies bedeuten, dass das Jahr 2024 die beste Jahresrendite des Goldpreises seit 2007 (als der Goldpreis um 30,9% anstieg) verzeichnen und das zweitbeste Jahr seit der Jahrtausendwende sein wird. Auch der Goldpreis in US-Dollar ist seit dem 6. Oktober 2023, als er sich um die Marke von 1.815 Dollar bewegte, um erstaunliche 47,7% gestiegen. Was für einen Unterschied ein Jahr macht!Der Goldpreis ist nicht nur in US-Dollar auf ein Allzeithoch gestiegen, sondern auch in allen wichtigen Fiatwährungen, darunter Euro, britisches Pfund, japanischer Yen, chinesischer Yuan, Schweizer Franken, australischer Dollar, Singapur-Dollar, Hongkong-Dollar und kanadischer Dollar. Die Geschwindigkeit des Goldpreisanstiegs seit März 2024 ist ebenfalls erstaunlich. Der Preisanstieg ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, die die Anleger dazu veranlasst haben, Gold als sicheren Hafen, als Wertaufbewahrungsmittel und als Inflationsschutz zu suchen:Darüber hinaus hat der Goldpreis aufgrund der Erwartung höherer Goldpreise und der daraus resultierenden Dynamik spekulative Handelsaktivitäten an den Terminbörsen in China (Shanghai Futures Exchange - SHFE) und an der COMEX erlebt. Auch das Thema der Entdollarisierung wird für die Wahrnehmung des Goldes durch die Anleger immer wichtiger. Dies ist auf Spekulationen über die Rolle des Goldes in einem künftigen BRICS-Währungssystem sowie auf die kontinuierlichen Bemühungen der Zentralbanken zurückzuführen, den Goldanteil ihrer Währungsreserven zu erhöhen, da physisches Gold in ihren eigenen Tresoren kein Gegenparteirisiko oder Sanktionsrisiko birgt.Immer mehr Teilnehmer an den globalen Finanzmärkten versuchen daher, sich am Goldpreis zu orientieren, um von den Eigenschaften des Goldes als sicherer Hafen und Wertaufbewahrungsmittel zu profitieren, sowie als eine Form der finanziellen Absicherung und des Vermögenserhalts.EineAllerdings handelt es sich bei diesem Goldbullenmarkt in gewisser Weise immer noch um eine verdeckte Rally, die wohl noch nicht die allgemeine Aufmerksamkeit der Anleger gefunden hat. Interessanterweise ist der Suchbegriff "Goldpreis" in Google Trends seit seinem Höchststand von "100" in der letzten Juliwoche weltweit zurückgegangen und liegt nun bei "69", was sogar unter einem zweiten Höchststand liegt, der Mitte April 2024 verzeichnet wurde (mit einem Wert von "82"). In Bezug auf die Suchhäufigkeit liegt der "Goldpreis" als Suchbegriff jetzt sogar unter dem Niveau von Anfang Dezember 2023 (als er einen Wert von "71" hatte).Auf Länderbasis sind die Länder mit dem höchsten Suchinteresse am "Goldpreis" wenig überraschend Länder im Nahen Osten und in Südasien / Südostasien, wie die Vereinigten Arabischen Emirate (mit einem perfekten Ergebnis von "100"), Libanon (mit einem Ergebnis von "91"), Katar ("89"), Kuwait ("86") und Indien ("75"). Diese sehr hohen Werte sind darauf zurückzuführen, dass es sich bei diesen Ländern entweder um Drehscheiben des Goldhandels handelt und/oder um Länder, die traditionell ein großes Interesse an Gold haben, sowie auf einen geopolitischen Risikoaufschlag aufgrund der Konflikte im Nahen Osten.Bemerkenswert ist, dass das Interesse an dem Suchbegriff "Goldpreis" in den USA und im Vereinigten Königreich nach wie vor gering ist und jeweils nur einen Wert von "11" erreicht. Dies ist ein nützlicher Indikator, der zeigt, dass das Interesse an Gold in diesen westlichen Ländern immer noch nicht wie ein Rausch ist und von der allgemeinen Anlegergemeinschaft nicht aufgegriffen wurde.