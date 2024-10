Image Resources NL: 20 Millionen USD Deal

Image kam bereits heute mit der gestern angekündigten Meldung und wurde dann auch wieder gehandelt: Link Image Resources konnte mit dem langjährigen chinesischen Partner "Natfort Zirconium und Titanium" eine verbindlichen Vorabzahlungseinrichtung für schwere Mineralienkonzentrate in Höhe von 20 Millionen USD (ca. 30 Millionen AUD) abschließen. Natfort war seit Anfang 2019 der wichtigste Abnehmer für Image aus dem Boonanarring-Projekt.Die somit generierten Mittel werden das Betriebskapital von Image aufpolstern und sollen dazu dienen, das Atlas Projekt reibungslos in Produktion zu führen. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen von jeweils 10 Millionen USD, die voraussichtlich im November 2024 und Januar 2025 erfolgen.Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von 12 Monaten, ist unbesichert und wird über die Lieferung der Mineralsanden an Natfort getilgt, in dem 25% jeder Lieferung als Schuldentilgung hergenommen wird. Interessant ist, dass es keine Preisabschläge auf die Mineralsandpreise gibt – Natfort zahlt also trotzt dieser 20 Millionen USD "Vorschuss" die Marktpreise.Image hat sich mit diesen weiteren ca. 30 Millionen AUD ein Kapitalpolster gesichert, um einen möglichst schnellen und reibungslosen Produktionsstart auf Atlas zu gewährleisten. Ob das Kapital komplett benötigt wird, wird sich zeigen. Jedoch ist jede neue Mine ein nicht einfaches Unterfangen und "haben" ist besser als "brauchen". Zudem werden Aktionäre nicht verwässert und wir haben keine blutsaugenden Banken involviert.Ein guter Schritt des erfahrenen Managements.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.