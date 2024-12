Benz Mining Corp.: Weitere Akquisition

Benz gab heute vor Börsenbeginn in Australien (ASX: BNZ, WKN A2QMDT) bekannt, dass sich das Unternehmen durch eine Option die Rechte an weiteren großen Gebieten nahe der neuen Glenburgh-Akquisition gesichert hat: Link Die nördlich von Glenburgh gelegenen Projekte werden von einer privaten Firma optioniert. Das Management sieht das Potenzial, die Streichlänge, um weitere 20 Kilometer zu erweitern:Sobald Benz Mining die Glenburgh-Akquisition vollständig abgeschlossen hat, hat das Unternehmen 30 Tage Zeit, sich für oder gegen diese weitere Akquisition zu entscheiden. Übt das Management die Option aus, dann müssen 500.000 Aktien an den Verkäufer ausgeben werden, sowie eine 0,75% NSR.Es macht immer Sinn, sich verfügbare Projekte in der näheren Umgebung frühzeitig zu sichern, soweit sie bezahlbar sind – was hier der Fall war.Das Management ist von Glenburgh überzeugt und ich habe Ihnen in der vergangenen Woche am Dienstag und Donnerstag beschrieben, warum ich diese neuen Goldprojekte ebenfalls als sehr gut einstufe.Der Kaufpreis für die neue Option ist in Aktien zu bezahlen, so dass die Kasse geschont bleibt. Die Barmittel werden dann hoffentlich zügig im 1. Quartal 2025 für die Bohrungen auf Glenburgh und Mt Egerton eingesetzt.Die Aktie heute in Australien sehr fest mit einem Anstieg um 14,30% bei über 1,1 Millionen gehandelten Aktien. Die australischen Anleger kaufen, während man in Kanada schläft.Benz in Sydney:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.