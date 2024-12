Marc Friedrich & Matthew Piepenburg: Finanz-End-Game - Inflation und Rückkehr realer Werte

Während unserer Veranstaltung Forum ONE , die am 7. und 8. November im München stattfand, führten Matthew Piepenburg und Marc Friedrich ein Interview. In diesem Gespräch wurde nebst anderen Themen die US-Wahl und Trumps Wahlsieg angesprochen, der einen Schock für das Establishment darstellte. Weltweit seien die Menschen im Bergriff zu "erwachen", was auch zu einer langsamen Verlagerung hin zu Gold und Bitcoin führe. Zeitgleich soll der Wert von Anleihen und anderen Papier-Assets zurückgehen.Sowohl Piepenburg als auch Friedrich halten eine deutlich höhere Inflation für wahrscheinlich. Deutschland allgemein solle sich laut Friedrich mit einer Stagflation konfrontiert sehen. Als Reaktion auf diese werden Zentralbanken übermäßig Geld drucken und Unruhe schüren. Die Welt befindet sich auf dem Weg zum "Endgame". Doch es gebe auch Chancen: günstige Bergbauunternehmen und physisches Silber.Matthew Piepenburg startete seine Karriere in der Finanzbranche als Wirtschaftsjurist und gründete während der Nasdaq-Blase (1999 bis 2001) seinen ersten Hedgefonds. Zur gleichen Zeit war er als allgemeiner Berater, CIO und Geschäftsführer für Single- und Multi-Family-Offices tätig. Es ist seine Überzeugung, dass Edelmetalle den optimalsten Schutz vor systemischen Risiken darstellen. Dies führte letztlich zur Zusammenarbeit mit Egon von Greyerz.Marc Friedrich ist der erfolgreichste Sachbuchautor Deutschlands, Finanzexperte und Redner. Seit er 2001 den Bankrott der argentinischen Regierung hautnah mitbekam, befasst er sich mit dem Geldsystem, der Wirtschaftsgeschichte sowie der Vermögenssicherung. Seit mehr als ein Jahrzehnt berät Friedrich nun international Privatpersonen, Unternehmen, Sportler, etc. zur Sicherung ihres Vermögens, der Assetallokation und Krisenvorsorge.© Redaktion GoldSeiten.de