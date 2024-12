In eigener Sache: Rückblick "Forum ONE"

Africa Oil Corp.: Datenblatt , PP-Präsenation , Live-Vortrag (Video)

Mit etwas Abstand folgt heute ein kurzer Rückblick auf unsere Veranstaltung "Forum ONE", die im November zum zweiten Mal stattfand. Sie löste die "Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse" (2005-2022) ab.Erneut konnten wir in München insgesamt 400 Investoren an zwei Tagen begrüßen. An beiden Veranstaltungstagen hatten die Anwesenden Gelegenheit, sich mit den Sponsoren/Ausstellern auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen, den Fachvorträgen & Unternehmenspräsentationen zu lauschen und mit dem einen oder anderen Referenten bzw. Gleichgesinnten zu fachsimpeln.Mit etwas Glück kamen rund 40 Besucher in den Genuss, an unserem festlichen Galadinner (dieses Mal in der BWM-Welt) kostenfrei teilzunehmen und mit einem Gläschen Wein am Tisch eines Sponsors oder mit einem anwesenden Referenten (u.a. Egon von Greyerz, Martin Siegel, Hannes Huster, Marc Friedrich, Matt Piepenburg) anzustoßen.Die Preisverleihung der Deutschen Edelmetall-Gesellschaft e.V. fand am zweiten Veranstaltungstag statt.Trotz eines Goldpreises nahe dem Rekord-Hoch war keinerlei Euphorie zu verspüren. Erst recht nicht, wenn es um Minenaktien ging - da war Lethargie angesagt.Das aktuelle Preisniveau nach dem ca. 50%igen Kursanstieg des Goldes (von 2011 bis heute) empfanden viele Gäste als zu teuer/hoch bzw. als nicht kaufenswert! Nicht wenige warten auf eine deutliche Korrektur, um Nachkaufen zu können. Das deckt sich im Übrigen auch mit der Verkauf-/Ankaufssituation der Edelmetallhändler, die seit Monaten über ein 40:60 Verhältnis "klagen".Hingegen war die Euphorie der Kryptowährungen ungebrochen. Dass sich Bitcoin seit dem Jahr 2011 mehr als verzehnfacht hat, stört interessanterweise niemanden.Einige unserer Referenten haben uns, sofern sie nicht frei gesprochen haben, ihre Manuskripte zur Verfügung gestellt: Analog zu früheren Edelmetallmessen erschien pünktlich am ersten Veranstaltungstag unser brandaktuelles "Edelmetall- & Rohstoffmagazin 2024/25".Auf stolzen 260 DIN-A4-Seiten analysieren rund 65 Autoren die weltweiten Finanzmärkte, nebst den Edelmetallen und Rohstoffen. Weiterhin stellen 10 börsennotierte Bergbaugesellschaften ihr Unternehmen, ihre Projekte und ihre Vorhaben vor.Die diesjährige 20. Ausgabe, die wie immer von GoldSeiten.de herausgegeben wird, können Sie für 17,90 Euro direkt über unseren Buchshop oder alternativ über den Osiris Buchversand oder den Kopp Verlag ordern.Am zweiten Veranstaltungstag verlieh die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft ( DEG ) den Preis für besondere Verdienste an den Edelmetall- und Finanzmärkten. Preisträger dieses Jahr war Jürgen Fröhlich, Redakteur der Webseite Goldreporter.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern, sowie allen Referenten und Moderatoren, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Nicht vergessen möchten wir die vielen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Veranstaltungstage tatkräftig unterstützt haben.Mit dem erfolgreichen Start von Forum ONE sind wir voll motiviert und planen bereits die Folgeveranstaltung im November 2025. Sie haben Interesse, als Aussteller/Sponsor dabei zu sein? Dann kontaktieren Sie uns bitte.PS: Wir hoffen inständig, dass alle Politiker der Welt endlich zur Vernunft kommen und das sinnlose Blutvergießen zeitnah beenden! Es sind nicht die Völker, die sich hassen und gegeneinander umbringen - es sind nur Einzelne und deren Dienerschar, die auf Kosten der Allgemeinheit tagtäglich Benzin ins Feuer gießen...Hinweis: Nach Veröffentlichung weiterer Videos wird diese Seite automatisch aktualisiert.Das Veranstalterteam