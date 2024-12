Fordernde Energie

Quelle: Our World in Data

Energie ist alles. Oder, wenn Einstein Recht hatte, sind Sie und ich nur Energie in materieller Form. Beschleunigen Sie uns auf Lichtgeschwindigkeit hoch zwei, und wir werden vielleicht zu etwas anderem. Jede wirtschaftliche Tätigkeit beinhaltet die Umwandlung von Energie von einer Form in eine andere. Dazu müssen ausreichende Mengen an nutzbarer Energie verfügbar gemacht werden.Diese Aufgabe wird immer schwieriger, bis zu dem Punkt, an dem das Wirtschaftswachstum leiden würde, wenn wir nicht ständig nach neuen Energiequellen suchen würden. Mit anderen Worten: Energie ist nicht nur ein weiterer Marktsektor. Sie ist die Grundlage eines jeden Sektors. Und Sie wissen, was passiert, wenn das Fundament ins Wanken gerät.Ich möchte ein paar Zeilen damit verbringen, verschiedene Aspekte der Energieherausforderung zu untersuchen. Ich begann meine Nachforschungen mit einem langen, faszinierenden Telefongespräch (mit einigen meiner Kollegen) mit Mark Mills, einer der weltweit führenden Energieexperten. Er hat vor kurzem zusammen mit einer Starbesetzung anderer Energieexperten das National Center for Energy Analytics gegründet.Die bisher von ihnen veröffentlichten Forschungsergebnisse sind äußerst wertvoll. Mark erzählte mir ein wenig über das, was noch kommen wird. Es genügt zu sagen, dass Sie aufmerksam sein sollten. Dank der Magie der künstlichen Intelligenz waren wir in der Lage, mein Gespräch mit Mark zu transkribieren. Heute möchte ich einen kurzen Abschnitt (von 30 Seiten!) mit Ihnen teilen, in dem er meisterhaft erklärt, warum die Energienachfrage ein viel komplexeres Thema ist, als viele Leute denken.Mark hat die erstaunliche Fähigkeit, fast jedes energierelevante Thema aufzugreifen. Im Folgenden finden Sie eine größtenteils wörtliche Abschrift (mit einigen geringfügigen Änderungen) aus einem viel längeren Gespräch, zusammen mit einigen zusätzlichen Charts und Kommentaren [in Klammern] von mir. Ich werde in zukünftigen Artikeln weitere Auszüge und meine Gedanken dazu mitteilen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir mit der Energienachfrage beginnen. Sie brauchen diesen Hintergrund, um das Ausmaß unserer Herausforderung zu verstehen. Es wird immer schwieriger (oder zumindest teurer!), Energie zu finden, während wir gleichzeitig eine immer größere Menge davon benötigen.Es gibt keinen Zeitraum in der Geschichte der Menschheit, in dem das Wirtschaftswachstum, abgesehen vom Bevölkerungswachstum, nicht mit einer höheren Energienachfrage korreliert ist. Diese Korrelation ist eins-zu-eins. Es gibt keine wohlhabenden Nationen, die wenig Energie verbrauchen.[Sehen Sie sich diesen Chart zum Wachstum des weltweiten BIP an. Dann sehen Sie sich den Chart des Energieverbrauchs an. Es ist kein Geheimnis, warum sie so ähnlich aussehen.]In den wohlhabenden Ländern variiert der Pro-Kopf-Energieverbrauch, aber das ist eher geografisch bedingt als durch das Verhalten. In winzigen Ländern mit kurzen Entfernungen, kleinen Gebäuden und Strafsteuern ist der Pro-Kopf-Energieverbrauch niedriger als in den Vereinigten Staaten, weil wir weniger Strafsteuern auf Heizung und Beleuchtung und all den Rest haben. Aber die Korrelation ist eins-zu-eins.