Ein teilweise bewölktes Jahr

Wetterfrösche sagen uns, welches Wetter wir erwarten sollten. Sie können sich irren, aber ihre kurzfristigen Prognosen sind im Allgemeinen zuverlässig. Der alte Witz, dass Wirtschaftswissenschaftler dazu da sind, die Wetterfrösche gut aussehen zu lassen, ist lustig, weil er einen Hauch von ironischer Wahrheit enthält.Abgesehen von anderen Dingen bevorzugen wir jedoch in der Regel gemäßigtes Wetter. Die meisten von uns wären zufrieden, wenn es jeden Tag warm, teilweise bewölkt und leicht regnerisch wäre (wie in Puerto Rico). Das fasst auch meine wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2025 sehr gut zusammen. Ich erwarte, dass wir uns ein weiteres Jahr "durchwursteln" werden. Stürme sind möglich, aber sie werden nicht allzu viel Schaden anrichten, und wenn 2026 kommt, wird es uns allen gut gehen.Natürlich kann in 12 Monaten eine Menge passieren. Heute werde ich Ihnen sagen, was meiner Meinung nach auf uns zukommen wird. Ich sollte anmerken, dass mich meine zuversichtliche Haltung sehr nervös macht. In den 25 Jahren, in denen ich meine Prognosen schreibe, gibt es in diesem Jahr mehr Wildcards als in jedem anderen Jahr.Einige große Herausforderungen stehen uns bevor. Aber im Moment spreche ich speziell über das Jahr 2025. Es kommen harte Zeiten auf uns zu, ja, aber ich denke, wir haben noch mindestens 12 gute Monate vor uns, bevor das Schlimmste eintritt. Schauen wir uns einige der Gründe an, warum die Dinge gut laufen sollten, und dann einige der potenziellen Probleme.Bevor ich Ihnen meine Prognose vorstelle, möchte ich einige Überlegungen zum Thema Prognosen anstellen. Ich sage schon seit langem, dass Prognosen nützlich sein können, selbst wenn sie falsch sind. Ihr Wert liegt nicht so sehr in der Genauigkeit, sondern darin, dass sie uns anspornen, über die Möglichkeiten nachzudenken. Tim Harford sagte dasselbe in einer kürzlich erschienenen Kolumne der Financial Times. Ich zitiere:"Das Problem mit Vorhersagen ist, dass einige von ihnen richtig und andere falsch sind, und wenn wir herausfinden, welche davon richtig sind, ist es zu spät. Dies führt zu dem, was man als Vorhersageparadoxon bezeichnen könnte: Der Test für eine nützliche Vorhersage ist nicht, ob sie sich als zutreffend erweist, sondern ob sie dazu führt, dass eine nützliche Maßnahme im Voraus ergriffen wird. Genauigkeit kann hilfreich sein, aber vielleicht auch nicht. Gefahr erkannt, ist nicht unbedingt Gefahr gebannt... Ernsthaftes Nachdenken über die Zukunft kann eine lohnende Übung sein, nicht weil die Zukunft vorhersehbar ist, sondern weil der Prozess uns wahrscheinlich weiser machen wird."Ich denke, Tim hat genau Recht. Wenn wir uns vorstellen, was passieren könnte, denken wir auch darüber nach, was wir tun werden, wenn es passiert. Das bereitet uns darauf vor, weiser zu handeln, wenn die Vorhersage eintrifft. Wir alle wissen, dass Ärzte Autopsien an Patienten durchführen, um herauszufinden, was schief gelaufen ist. Das mag seltsam klingen, aber eine gute Prognose ist wie eine präventive Autopsie eines lebenden Körpers, in diesem Fall des Wirtschaftskörpers. Wir sehen uns an, was sich verschlechtern und was sich verbessern kann.Und dann können wir darüber nachdenken, welche Bedingungen zu diesen Ergebnissen führen würden. Wenn sich im Laufe der Zeit einige dieser Bedingungen manifestieren, können wir uns anpassen. Die klügste Reaktion ist vielleicht nicht, etwas zu tun, sondern etwas nicht zu tun. Auf dem gleichen Kurs zu bleiben, kann überraschend schwierig sein. Schnelles Reagieren ist nicht unbedingt hilfreich. Wie mein alter Mentor Gary North oft sagte: "Tun Sie nicht einfach etwas. Sitzen Sie dort!"Diese Aufgabe wird in diesem Jahr noch schwieriger sein. Abgesehen von den üblichen unklaren Wirtschaftsdaten und der Doppelzüngigkeit der US-Notenbank wird nun jeden Tag mehr darüber spekuliert, was Donald Trump und Co. als Nächstes tun werden. Viele dieser Spekulationen werden falsch sein. Einiges wird bedeutungsloses Geräusch sein, aber es wird uns dazu verleiten, auf möglicherweise wenig hilfreiche Weise zu reagieren.Und wir müssen uns wirklich die Quelle dieser Spekulationen ansehen. Einige von ihnen sind unglaublich voreingenommen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich vor Jahrzehnten The Economist gelesen habe, um eine durchdachte Analyse zu erhalten. Einiges davon gibt es auch heute noch, aber es ist eingebettet zwischen offensichtlich voreingenommenem "Journalismus" und sensationslüsternem Clickbait. Und man bekommt sie auch andersherum, typischerweise von Online-Medien.Lassen Sie es mich einfach sagen: Der Feind eines ausgewogenen, durchdachten Journalismus ist es, für Klicks oder Aufmerksamkeiten bezahlt zu werden. Reporter werden von ihren Arbeitgebern belohnt, wenn die Leute ihre Artikel lesen. Das war schon immer so, aber jetzt wird es durch sensationslüsterne Schlagzeilen für Clickbait noch komplizierter. Und ja, wie Sie, erliege ich dem. Und noch einmal:Ja, die sozialen Medien sind auch Teil dieser Entwicklung. Vorsatz 2025: Dem "Wirtschaftsjournalismus" weniger Aufmerksamkeit schenken, wenn er von Klicks getrieben ist. Das bedeutet, dass mein Budget für Abonnements dieses Jahr steigen wird, damit ich eine ausgewogenere Analyse bekomme. Übrigens sind die Klickzahlen bei Mauldin Economics relativ bedeutungslos - das ist nur unser Modell aus den frühen 2000er Jahren, und wir haben es nicht geändert.Die Antwort liegt meines Erachtens darin, zwischen Makro- und Mikroebene zu unterscheiden. Vermeiden Sie es, sich in prognostizierten Details zu verzetteln, die oft erst nach einiger Zeit bekannt sein werden. Nutzen Sie diese Zeit, um über die breiteren Trends nachzudenken, die solche Veränderungen in Gang setzen werden. Eine Prognose für ein Ziel des S&P 500 ist bedeutungslos. Die Wirtschaft kann sich gut entwickeln, und die Märkte können aus den verschiedensten Gründen trotzdem fallen. Oder das Gegenteil ist der Fall.Auch hier wird es schwierig sein, langfristig zu investieren, denn die Medien lieben es, über Details zu spekulieren und können Ihren Glauben erschüttern. Es wird ständig Berichte über Dinge geben, die passieren könnten oder auch nicht, von Leuten, die es vielleicht wissen oder auch nicht. Einige von ihnen werden Hintergedanken haben. Zu wissen, was man glauben soll, wird nicht leicht sein. Die gute Nachricht: Wir wissen in groben Zügen, welche Art von politischen Veränderungen zu erwarten sind. Das gibt uns einen Ausgangspunkt, von dem aus wir Möglichkeiten aufzeigen können.Der aktuelle Zeitgeist konzentriert sich auf das Sensationelle und Negative. Wir haben die Rational Optimist Society gegründet, um uns auf mehr positive Nachrichten zu konzentrieren. Ein weiterer Vorsatz für 2025: mehr gute Nachrichten lesen. Wie diese aus den jüngsten Kolumnen von Adam Tooze. (Ich empfehle die Lektüre und ein Abonnement): Big Tech gibt eine enorme Menge an Geld aus, und zwar nicht nur für KI...