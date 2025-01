Crash! Was nun!?

Wichtige Weichenstellungen stehen in Deutschland an. Der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident Günther kündigt schon an, im Bundesrat gegebenenfalls gegen die eigene Bundespartei zu stimmen.Der Absturz der Technologieaktien hat (vorübergehend?) einen Börsenwert von 1,5 Billionen Dollar vernichtet, wobei Nvidia besonders betroffen war. Als Grund wir eine neue KI aus China genannt, die dem westlichen ChatGPT mehr als ebenbürtig sein soll und günstiger ist. Selbst wenn es jetzt eine Erholung gibt, die längst überfällige Aktienkorrektur ist nicht ewig zu verhindern.Derweil geht es China immer schlechter und auf die veröffentlichten BIP-Zahlen ist kein Verlaß.Weltweit braut sich etwas zusammen, das nur mit noch mehr Papiergeld weiter aufgeschoben werden kann. Gold bleibt essentiell.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)