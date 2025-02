WGC: Weltweite Goldtrends für das Gesamtjahr 2024

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte heute Morgen seinen Bericht "Gold Demand Trends" zu den Angebots- und Nachfragetrends von Gold für das Gesamtjahr 2024. Aus diesem geht hervor, dass die Goldnachfrage letztes Jahr im Vergleich zum vorherigen Jahr mit 4.553,7 Tonnen um 1% angestiegen ist.Die weltweite Schmucknachfrage ist im Vergleich zum Vorjahr mit 1877,1 Tonnen um 11% zurückgegangen. Im Jahr 2023 bestand eine Nachfrage von 2110,6 Tonnen.Die weltweite Investmentnachfrage ist 2024 auf ein 4-Jahreshoch von 1179,5 Tonnen gestiegen. Dies stellt ein Wachstum von 25% im Vergleich mit den 945,5 Tonnen im Jahr 2023 dar. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren blieb mit 1.186,3 Tonnen nahezu unveränder.Die Gold-ETFs verzeichneten währenddessen Abflüsse von nur 6,8 Tonnen Gold, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Abflüssen von 2023 in Höhe von 244,2 Tonnen.Die Zentralbanken waren 2024 erneut Nettokäufer von Gold. Ihre Käufe beliefen sich auf 1.044,6 Tonnen im Gesamtjahr 2024, 1% weniger als noch im Gesamtjahr 2023.Die Goldnachfrage aus dem Technologiesektor stieg verglichen mit 2023 um 7% an und betrug 326,1 Tonnen. In Q4 allein wurde eine Nachfrage von 84 Tonnen gemeldet, das stärkste vierte Quartal seit Q4 2021.Das Gesamtgoldangebot stieg 2024 im Jahresvergleich um 1% auf insgesamt 4.974,5 Tonnen; 2023 hatte es sich auf 4.945,9 Tonnen belaufen. Die Minenproduktion machte davon 3.661,2 Tonnen aus und blieb damit nahezu unverändert gegenüber 2023.Die Menge recycelten Goldes erhöhte sich verglichen mit 2023 um 11% und belief sich auf 1.370 Tonnen.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de