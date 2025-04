Simon Hunt: Handelskrieg & Spannungen mit China eskalieren

Simon Hunt, einen Experten für Weltwirtschaft, China und die Kupferindustrie führte kürzlich ein Interview mit Palisades Gold. Hunt diskutiert die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die durch Trumps Zollpolitik und geopolitische Ambitionen ausgelöst wurden. Er erklärt, dass diese Spannungen zu regionalen Konflikten führen könnten, mit erheblichen Auswirkungen auf die globalen Märkte und Lieferketten.Hunt geht auch auf die allgemeine Verschiebung der globalen Machtdynamik ein und hebt hervor, wie Länder wie China, Russland und der Iran ihre Beziehungen durch Organisationen wie BRICS stärken. Er warnt davor, dass die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, einschließlich der hohen Zölle auf chinesische Waren, zu ernsthaften Störungen der globalen Lieferketten und Produktionssektoren führen werden. Es wird erwartet, dass diese Störungen zu einer weltweiten wirtschaftlichen Verlangsamung oder Rezession führen werden.Das Interview befasst sich mit den möglichen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Finanzmärkte, insbesondere auf den Wert des Dollars, der sich laut Hunt erheblich verändern könnte, wenn Länder nach alternativen, an Gold gebundenen Währungen suchen. Er geht auch auf die Rolle von Kupfer als Wirtschaftsbarometer ein und prognostiziert Preisschwankungen und mögliche Preissteigerungen aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette und langfristigen Nachfrageverschiebungen.Abschließend weist Hunt auf die Ungewissheit und das Chaos hin, die die derzeitige geopolitische Landschaft beherrschen, und mahnt Unternehmen und Investoren zur Vorsicht, wenn sie sich in diesem komplexen Umfeld bewegen. Das Interview endet mit einem Hinweis darauf, wie wichtig es ist, sich über globale Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, um ihre weitreichenden Auswirkungen zu verstehen.© Redaktion GoldSeiten.de