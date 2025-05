Green Bridge Metals hebt die Ergebnisse der VTEM-Untersuchung hervor, die neue Bohrziele identifizieren

Vancouver, 6. Mai 2025 - Green Bridge Metals Corp. (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Ergebnisse seiner geophysikalischen VTEM-Untersuchung des Grundstücks Titac, das Teil des Projekts South Contact Zone ist, bekannt zu geben. Eine erste Überprüfung deutet darauf hin, dass die oxidischen ultramafischen Intrusionen, die die Titanressource (46,6 Mt mit 15 % TiO2) bei Titac South und die bekannte Titan- und Kupfermineralisierung bei Titac North beherbergen, eindeutig durch magnetische Hochpunkte definiert sind (Abbildung 1). Während dieser Untersuchung wurden fünf weitere magnetische Erhebungen identifiziert, die ein sehr hohes Potenzial als Bohrziele für ähnliche Titan-Vanadium- und Kupfermineralisierungen aufweisen."Die ersten Ergebnisse der VTEM-Untersuchung bei Titac sind sehr ermutigend, insbesondere vor dem Hintergrund positiver Ankündigungen für die Zukunft des Bergbaus in den USA und Minnesota. Wir freuen uns, dass das benachbarte NewRange-Projekt namens NorthMet in die Liste der FAST-41-Transparenzprojekte aufgenommen wurde, die einen beschleunigten Genehmigungszeitplan für die aufgeführten Bergbauprojekte vorsieht. In unserer South Contact Zone, etwa 45 km vom Grundstück NewRange NorthMet entfernt, hat Green Bridge nun eine beträchtliche Anzahl an magnetischen Anomalien beschrieben, die in ihrer geophysikalischen Signatur der zuvor abgegrenzten Titanressource ähnlich zu sein scheinen (siehe Pressemitteilung vom 3. Oktober, 2024 und den technischen Bericht mit dem Titel "TECHNICAL REPORT AND MINERAL RESOURCE ESTIMATE FOR THE SOUTH CONTACT ZONE PROJECT, ST LOUIS COUNTY, MINNESOTA, USA" ("Technischer Bericht"), der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca). Während der anfängliche Plan darin besteht, Infill-Maßnahmen bei Titac South durchzuführen und die Erschließung bei Titac North fortzusetzen, ist es aufregend, ein Gebiet in Bezirksgröße zu erkunden, das ein hervorragendes Potenzial aufweist. "- Fünf neu identifizierte Bohrzielgebiete zusätzlich zu den vier bereits gebohrten.- Die südlichen Anomalien im Gebiet Vekst wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen das Potenzial für eine Titan- und Vanadiummineralisierung auf, wurden jedoch nicht auf diese Metalle untersucht.o Historische Bohrungen enthielten Abschnitte mit bis zu 0,3 % Kupfer - weitere Untersuchungen sind erforderlich.- Zwei Anomalien im Südosten sind interessant und rechtfertigen weitere Explorationstests.- Das Projekt Titac East weist eine starke magnetische Anomalie auf und steht ganz oben auf der Liste für Explorationsbohrungen.- Zwei zusätzliche magnetische Anomalien südlich und südwestlich der Ressource Titac South bieten die Möglichkeit, die Ressource in diese Richtungen zu erweitern.- Bis zu 2,7 % Chalkopyrit wurden innerhalb der OUI's dokumentiert, was sich als eine bedeutende Kupferquelle der Mineralisierung innerhalb des Titac-Grundstücks erweisen könnte.1Insgesamt ist das Unternehmen durch diese Ergebnisse und die Aussichten auf dem gesamten Titac-Grundstück ermutigt. Derzeit besitzt das Unternehmen Genehmigungen für Bohrungen in den Gebieten Titac South und Titac North mit dem Ziel, die Titanressource bei Titac South zu erweitern und eine erste Ressource für Titac North zu produzieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79499/06052025_DE_GRBM.001.pngAbbildung 1. Karte des Titac-Grundstücks mit den VTEM-Ergebnissen. Die roten Polygone umschließen die interpretierten magnetischen Erhebungen. Kurze statistische Angaben zu den einzelnen Schürfstellen sind angegeben.1Dufresne, M.B., Turner, A.J., Fallon, C.T., Bohm, C. 2024. Technischer Bericht und Schätzung der Mineralressourcen für das South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA". Apex Geoscience. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2026.Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen und schriftlichen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung wurden von Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe von Green Bridge Metals und eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellt bzw. von ihm genehmigt.Eine Beschreibung der QA/QC- und dta-Verifikationsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im Technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.Darüber hinaus gibt das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 4. Februar 2025, 1. November 2024, 19. September 2024, 19. Juni 2024 und 14. März 2024 bekannt, dass es das Engagement von MIC Market Information & Content Publishing (Geschäftsadresse: Gerhart-Hauptmann-Str. 49B, 51379 Leverkusen, Deutschland; E-Mail:contact@micpublishing.de ; Telefon: +49 2171-7766628; und Website: www.micpublishing.de ("MIC") für die Erbringung einer Reihe von Online-Marketing-Dienstleistungen, die die Erstellung von Kampagnen, die Produktion von Marketingmaterialien sowie Forschung und Analyse umfassen (die "Dienstleistungen"). Die Dienstleistungen sollen sofort beginnen und für einen Zeitraum von sechs Monaten bzw. bis zur Ausschöpfung des Budgets erbracht werden, wobei es jedoch im Ermessen des Unternehmens liegt, die Dienstleistungen zu verlängern oder zu verkürzen, was unter anderem von der Wirksamkeit der Dienstleistungen abhängt. Das Unternehmen hat zugestimmt, MIC 375.000 EUR als Gegenleistung für die Verlängerung der Dienstleistungen zu zahlen. Das Unternehmen hat MIC oder seinen Auftraggebern keine Wertpapiere als Entschädigung für die Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Die Dienstleistungen werden über die digitalen Kanäle Google Ads und Native Advertising erbracht.Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Vermögenswerten, die reich an kritischen Mineralien sind, und auf die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts des Duluth-Komplexes nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.IM NAMEN VON Green Bridge Metals Corp. "David Suda"Präsident und HauptgeschäftsführerDavid Suda, Präsident und HauptgeschäftsführerTel: 604.928-3101investors@greenbridgemetals.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsweisende Informationen: Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung des Projekts South Contact Zone,.Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die Erwartungen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: das Projekt South Contact Zone, einschließlich potenzieller Mineralisierungen und Bohrziele, und die Erschließung des Projekts South Contact Zone. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Branchenergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: die Lokalisierung von Mineralvorkommen ist von Natur aus risikoreich; die Exploration und Erschließung des South Contact Zone-Projekts könnte nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Bestimmungen in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Bestimmte Abbildungen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Referenzen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.