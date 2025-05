Brian Leeners Interview - Eine erstaunliche Ressource + Cashflow in Sicht!

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR | OTCQB: HMRFF| WKN: A3CYRW) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen mit einzigartigen Quarzsandprojekten in Brasilien. Zur Entwicklung dieser Projekte verfolgt Homerun einen neuen Ansatz – man bringt die Fertigung zum Projekt, da die Logistikkosten der entscheidende Faktor für den Erfolg sind. Zunächst möchte Homerun seine Lagerstätte hochreinen Quarzsandes (über 60 Mio. t @99,6% SiO2, HPQ) durch den Verkauf von 120.000 t pro Jahr vermarkten. Mit simpler Aufbereitung durch Waschen und Rühren soll der Gehalt auf 99,99% SiO2 erhöht werden.Ende 2025 oder Anfang 2026 möchte man mit der Produktion beginnen und Cashflow erzielen. Mit UC Davis (Universität von Kalifornien) erforscht man ein neues Verfahren der Reinigung mittels Laser, um den Quarzsand auf 99,999% SiO2 zu bringen. Dieser Quarzsand verspricht hohe Margen. Neben der Produktion von HPQ plant Homerun die Produktion von Solarglas, welches sehr preisstabil ist, um den stark wachsenden brasilianischen Markt und weitere Regionen zu beliefern. Von den brasilianischen Autoritäten erhält Homerun vollumfängliche Unterstützung.Brian Leeners erwarb 1992 sowohl seinen B.Comm. als auch seinen LL.B. an der University of British Columbia und konzentriert sich seither auf das Management privater und börsennotierter Risikofirmen. Im Jahr 2002 gründete er Nexvu Capital Corp., eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Unternehmen in den Sektoren Werkstoffe und Technologie konzentriert. Nexvu bietet praktische Geschäftsentwicklungsstrategien und Fachwissen für Unternehmen in der Start- und Wachstumsphase.Nexvu konzentriert sich sowohl auf private als auch auf börsennotierte Unternehmen und isoliert das operative Management von den Prozessen in börsennotierten Unternehmen und bietet Größenvorteile in den Bereichen Regulierung/Recht, Buchhaltung/Audit und Investor Relations. Seit der Gründung im Jahr 2002 war Nexvu direkt für die Beschaffung von mehr als 100 Mio. US$ für Nexvu-Transaktionen verantwortlich (ohne Berücksichtigung von Buy-Side-Volumen auf dem öffentlichen Markt). (Quelle: Homerun Resources Inc. Webseite)Homerun ist ein führendes Materialunternehmen, das Siliziumdioxid in wichtige Industriegüter wie Solarglas und Silizium umwandelt und in der Lage ist, die gesamte industrielle Wertschöpfungskette vom Rohmaterial bis zum Endprodukt zu verwalten. Unser Drei-Phasen-Strategieplan zielt darauf ab, unseren Einfluß auf Bereiche auszuweiten, die speziell die Energiewende unterstützen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.