Gold wurde am Widerstand von 3.358 USD abgewiesen, und nun?

Quelle Chart: stock3

Zur letzten Goldpreisbeschau am 14. Mai verwiesen wir hier an dieser Stelle bereits auf den Knackpunkt von 3.358 USD sowie das Verweilen über 3.210 USD. Trotz kurzweiliger Unterschreitung von 3.210 USD konnte Gold die Attacke auf den Widerstand von 3.358 USD starten. Wurde dort jedoch punktuell abgewiesen, was genau dieses Level verstärkt. Somit bleibt es dabei, dass ein erfolgreicher Ausbruch darüber unverändertes Potenzial in Richtung 3.500 beziehungsweise 3.600 USD liefern würde.Andererseits gilt unterhalb von 3.210 USD erhöhte Vorsicht. Denn dabei wäre zugleich der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn gebrochen, was in weiterer Folge zusätzliche Verluste bis 3.128 USD sowie darunter bis mindestens 3.000 USD je Unze in Aussicht stellen dürfte.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.