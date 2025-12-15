Alerio Gold Corp. kündigt Namensänderung an

Alerio Gold Corp. gibt seine Absicht bekannt, den Firmennamen in "Lighthouse Gold Inc." zu ändern und das Tickersymbol an der Canadian Securities Exchange (CSE) in "LGHT" anzupassen. Diese Änderung ist Teil der Rebranding-Strategie des Unternehmens und soll dessen Marktidentität besser widerspiegeln.
Die Aktien werden ab dem 17. Dezember 2025 unter dem neuen Namen und Symbol sowie mit den neuen CUSIP- (531961100) und ISIN-Nummern (CA5319611003) gehandelt.
Alerio Gold ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Goldgrundstücken in Guyana (Südamerika) konzentriert.
