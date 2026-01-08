Kinross to provide update on Round Mountain Phase X, Kettle River-Curlew and Bald Mountain Redbird 2 projects

TORONTO, Jan. 08, 2026 - Kinross Gold Corp. (TSX: K; NYSE: KGC) ("Kinross") will provide an update on its Round Mountain Phase X, Kettle River-Curlew and Bald Mountain Redbird 2 projects, followed by a virtual presentation and question and answer session at 9:00 a.m. EST on Thursday, January 15, 2026.
Kinross is a Canadian-based global senior gold mining company with operations and projects in the United States, Brazil, Mauritania, Chile and Canada. Our focus is on delivering value based on the core principles of responsible mining, operational excellence, disciplined growth, and balance sheet strength. Kinross maintains listings on the Toronto Stock Exchange (symbol: K) and the New York Stock Exchange (symbol: KGC).
Media Contact Samantha Sheffield Director, Corporate Communications phone: 416-365-3034 Samantha.Sheffield@Kinross.com
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!