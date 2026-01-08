Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Kinross to provide update on Round Mountain Phase X, Kettle River-Curlew and Bald Mountain Redbird 2 projects

13:00 Uhr  |  GlobeNewswire

TORONTO, Jan. 08, 2026 - Kinross Gold Corp. (TSX: K; NYSE: KGC) ("Kinross") will provide an update on its Round Mountain Phase X, Kettle River-Curlew and Bald Mountain Redbird 2 projects, followed by a virtual presentation and question and answer session at 9:00 a.m. EST on Thursday, January 15, 2026.

Technical presentation details:

Webcast link: https://meetings.lumiconnect.com/400-874-048-179

Canada & US toll-free - +1 (800) 990-2777; Conference ID: 78159
Outside of Canada & US - +1 (416) 855-9085; Conference ID: 78159

Replay (available 30 days after the call):

Webcast Replay link: https://meetings.lumiconnect.com/400-874-048-179

Canada & US toll-free: 1-888-660-6264
Outside of Canada & US: 289-819-1325
Passcode: 78159 #

You may also access the presentation on a listen-only basis via webcast at www.kinross.com. The audio webcast will also be archived at www.kinross.com.

About Kinross Gold Corporation

Kinross is a Canadian-based global senior gold mining company with operations and projects in the United States, Brazil, Mauritania, Chile and Canada. Our focus is on delivering value based on the core principles of responsible mining, operational excellence, disciplined growth, and balance sheet strength. Kinross maintains listings on the Toronto Stock Exchange (symbol: K) and the New York Stock Exchange (symbol: KGC).

Media Contact
Samantha Sheffield
Director, Corporate Communications
phone: 416-365-3034
Samantha.Sheffield@Kinross.com

Investor Relations Contact
David Shaver
Senior Vice-President, Investor Relations & Communications
phone: 416-365-2854
InvestorRelations@Kinross.com

Source: Kinross Gold Corporation



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo

Kinross Gold Corp.

Kinross Gold Corp.
Bergbau
Kanada
A0DM94
CA4969024047
Unternehmenswebsite
Kobalt, Gold
AuCuAg
Minenprofile
Neuste Artikel
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap