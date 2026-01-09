Menü Artikel
Morgan Report Januar erschienen - Zeit der Abrechnung & ist Silber knapp?

11:01 Uhr  |  Jan Kneist
Sehr geehrte Damen und Herren,

die 27-seitige Januar-Ausgabe des Morgan Reports wurde gestern an alle Abonnenten verschickt. Bitte prüfen Sie, ob Sie sie erhalten haben.


Inhalt dieser Ausgabe unter anderem:
  • Marktkommentar von David Morgan: Anleihen als Epizentrum, Silber-Ausstiegsszenario, KI, Robotik etc.

  • Edelmetalle 2025 - Ein Jahresrückblick

  • Wie knapp ist Silber wirklich?

  • Blockketten News mit Genius-Act, Mining-Rückgang, Regulierung etc.

  • Unternehmen, die man 2026 beobachten sollte, darunter Royal Gold, K92, Aris Mining, Equinox Gold etc.

  • Vermögensverteilung

Abonnieren Sie den Morgan Report auf Deutsch und profitieren Sie von der Edelmetallhausse, die auch die Minenaktien schon mitreißt! Die Chancen sind jetzt, im Umfeld rekordhoher Schulden und großer geopolitischer Risiken, weiter gut.


© Jan Kneist
M & M Consult UG (hb)
www.morgan-report.de


