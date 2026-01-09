Neugewichtung des BCOM: Was bedeutet das für Gold & Silber?

Zum Jahresbeginn steht die jährliche Neugewichtung des Bloomberg Commodity Index (BCOM) an, und die diesjährigen Ströme sind besonders groß, wie Investinglive berichtet. Die Scotiabank hat eine Aufschlüsselung der Neugewichtung vorgelegt, die gestern begonnen hat und bis zum 14. Januar dauert. Dabei werden täglich 20% der Käufe und Verkäufe getätigt.
Wie üblich bestehe die Strategie darin, Rohstoffe zu verkaufen, die sich im letzten Jahr gut entwickelt haben, und solche zu kaufen, die sich schwergetan haben. In diesem Fall werden Edelmetalle wie Gold und Silber, die starke Gewinne verzeichneten, unter Verkaufsdruck geraten, während unterdurchschnittlich abschneidende Vermögenswerte wie Rohöl mehr Käufe verzeichnen werden, heißt es.
Der Edelmetallmarkt wird einem Verkaufsdruck von über 14 Mrd. $ ausgesetzt sein, wobei 7,1 Mrd. $ auf Silber und 7,0 Mrd. $ auf Gold entfallen werden, so der Bericht. Dies sei zwar keine große Überraschung, erkläre aber einen Teil der jüngsten Verkäufe von Silber, insbesondere angesichts des hohen Handelsvolumens rund um dessen Allzeithochs.
Auf der anderen Seite werden für Rohöl Käufe in Höhe von 6 Mrd. $ erwartet, darunter 3,6 Mrd. $ für Brent-Rohöl und 2,4 Mrd. $ für WTI-Rohöl. Kakao, der erstmals seit 2005 wieder in den Index aufgenommen wird, dürfte laut Investinglive einen erheblichen Kaufzustrom von 2,2 Mrd. $ verzeichnen. Dies könne zu Volatilität in einem ansonsten ruhigen Markt führen, warnt der Bericht.
Trotz des erheblichen Verkaufsdrucks auf Gold und Silber bleibt die Scotiabank hinsichtlich der Metalle optimistisch. Sie geht davon aus, dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten die Preise stützen werden, und rät zum Kauf bei jeder Schwäche. Umgekehrt ist sie gegenüber Rohöl pessimistisch und verweist auf Bedenken hinsichtlich eines Überangebots und einer schwachen Nachfrage. Die Neugewichtung begann offiziell nach US-Börsenschluss am Donnerstag.
