Kitco-Umfrage: Wall Street fast vollständig bullisch, Main Street weiterhin optimistisch

Obwohl das gelbe Metall unterwegs Einbrüche verzeichnete, war die Dynamik während der gesamten ersten vollständigen Handelswoche des Jahres 2026 stetig höher, und ein bullischer Markt sieht Gold nun an der Schwelle zu den Allzeithochs des letzten Monats. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News ergab, dass an der Wall Street nahezu vollständige Einigkeit über die kurzfristigen Aussichten für Gold herrscht, während die Main-Street-Anleger ihre mehrheitlich bullische Haltung beibehielten.
Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 14 (88%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Nur ein (6%) Befragter erwartet hingegen Seitwärtsentwicklungen.
Außerdem gaben 268 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 184 (69%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 44 (16%) halten einen Preisrückgang für wahrscheinlich, während 40 (15%) neutral eingestellt blieben.
