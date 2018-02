Buenaventura: Finanzergebnisse für 2017

Die Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. hat heute die Ergebnisse des zum 31. Dezember geendeten Jahres 2017 veröffentlicht. Den Angaben zufolge verzeichnete die peruanische Minengesellschaft in den zwölf Monaten einen Nettogewinn von 60,8 Mio. USD. Im Vorjahr hatte sich dagegen noch ein Nettoverlust von 323,5 Mio. USD ergeben.Insgesamt beliefen sich die Umsätze im Gesamtjahr auf 1,27 Mrd. USD und damit 19% höher als im Jahr 2016.Das EBITDA aus direkten Operationen erreichte 2017 insgesamt 372,2 Mio. USD, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 11% bedeutet.© Redaktion MinenPortal.de