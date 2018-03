Befinden sich Metalle im Bullen- oder Bärenzyklus? - Greg Johnson

Während der PDAC 2018 sprach Greg Johnson, CEO von Metallic Minerals , mit Daniela Cambone von Kitco News in einem kurzen Interview. Ein Großteil der Branche, so meinte er, empfände das Ende des Jahres 2015 als Tief und derzeit sei man enthusiastisch und optimistisch darüber, dass die Dinge besser werden würden.Weiterhin meinte Johnson auch: "Wir haben gerade einen fünf, sechs Jahre andauernden Bärenmarkt verlassen, deshalb sind wir näher an Tiefs als Hochs. Also denke ich, dass die Metallpreise letztlich steigen werden." Dies würde wiederum Einnahmen der Förderunternehmen steigern und so das Interesse der Investoren in die Bergbaubranche wachsen lassen.Des Weiteren glaubt der CEO, dass sich ein Bullenmarkt etablieren werde, von dem man positiv auf die nächsten fünf bis sechs Jahre schauen könne.Sehr positiv äußerte sich Johnson über das Yukon Territorium, das eine Vielzahl von Ressourcen in einem erstklassigen Rechtsbereich und sich verbessernde Infrastruktur bietet und gerade in den letzten zwei Jahren wieder hohe Investments anzieht.© Redaktion GoldSeiten.de