Defla XP - Repressionsfernsteuerung

Die Inflation kommt nun doch nicht akut - für uns keine Neuigkeit, weitere US-Daten bestätigen dies.Wie rettet man Staatsanleihen, ohne sie zu kaufen?Durch finanzielle Repression gegen alles Andere. Wohlgemerkt rettet man damit Staatsanleihen vor weiterem Sinken nicht, man rettet sie vor Durchsinken, was ohne Abbruch der leichten echten Inflation im Dezember und Januar ganz sicher geschehen wäre.Und die Immobilien bleiben als zweite Schuldenklasse damit genau so gesenkt, werden aber ebenfalls am Durchsinken gehindert, sie mäandern schwer gesenkt derzeit seitwärts, wo noch nicht gesenkt, wird das nachgeholt, diese Schuldenklasse ist träge, aber sie rollt, wenn sie rollt.Die Assetklassen dagegen wurden unter wilder, ferngesteuerter Volatilität dagen im Saldo leicht gesenkt diese Woche.Defla XP mit "P" wie Politeingriff.Bei Aktien ist das sattsam bekannt, bei Edelmetallen auch, nun schlagen auch die Beweise zur Fernsteuerung der Cryptos ins Gesicht: