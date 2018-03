International Cobalt Corp. erwirbt weiteres Kobaltprojekt

DDH von bis Länge

(Meter) Cu % Co%

M04-01 13.8 14.9 1.1 0.849 0.024

M04-01 33.3 36.3 3.0 0.213 0.190

M04-01 33.3 34.2 0.9 0.168 0.367

M04-02 24.9 35 10.1 0.073 0.023

M04-02 32.6 33.1 0.5 0.160 0.245

M04-03 23.9 24.4 0.5 0.160 0.010

M04-04 24.0 48.8 24.8 0.182 0.180

M04-04 43.0 47.8 4.8 0.019 0.352

M04-04 45.0 47.8 2.8 0.037 0.721

M04-04 48.8 50.5 1.7 0.990 0.018

M04-05 11.0 12.9 1.9 0.469 0.044

M04-05 28.4 34.5 6.1 0.052 0.314

M04-05 32.5 34.5 2.0 0.031 0.808

M04-05 95.4 104.7 9.3 0.111 0.028

M04-05 102.7 103.7 1.0 0.597 0.011

M04-06 20.0 21.0 1.0 0.114 0.314

M04-06 36.0 130.0 94.0 0.097 0.035

M04-06 37.0 38.0 1.0 0.570 0.140

M04-06 62.0 63.0 1.0 0.065 0.226

M04-06 85.0 86.0 1.0 0.116 0.886

M04-06 101.0 102.4 1.4 0.950 0.009

M04-07 64.0 68.0 4.0 0.161 0.037

M04-08 5.5 10.0 4.5 0.040 0.008

M04-08 54.0 58.0 4.0 0.195 0.035

M04-09 10.0 16.0 6.0 0.070 0.019

Vancouver, 27. März 2018 - International Cobalt Corp. (CSE: CO) (das "Unternehmen" oder "International Cobalt") berichtet, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung zum vollständigen Erwerb des Kobalt Projekts Ramsay ("das RC Project") unterzeichnet hat.Für die vollständige Akquisition des RC Project hat International Cobalt Barzahlungen in Höhe von insgesamt 500.000 Dollar und die Ausgabe von 2.500.000 Aktien über einen Zeitraum von 24 Monaten vereinbart. Das RC Project unterliegt einer 2prozentigen NSR (Net Smelter Royalty, Verhüttungsabgabe) zugunsten des Verkäufers, wovon International Cobalt für 1.000.000 Dollar eine Hälfte erwerben könnte.Das RC Project umfasst insgesamt ungefähr 8.007 Hektar und liegt im Bathhurst Mining Camp ("BMC") der kanadischen Provinz New Brunswick. Dieser Weltklasse-Bergbaubezirk beherbergt ungefähr 46 vulkanogene Massiv-Sulfidminerallagerstätten (VMS) mit definierter Tonnage und weitere einhundert Mineralvorkommen. Das RC Project liegt ungefähr 25km westlich der produzierenden Zink-Blei-Silber-Kupfer-Gold-Mine Caribou, die von Trevali Mining Corp. betrieben wird. Die Nähe zu einem Highway und Stromversorgung, die andere aktuelle Bergbauaktivitäten unterstützt, macht New Brunswick zu einer bekannten bergbaufreundlichen Rechtssprechung (siehe Abbildung unten).Frühere Betreiber identifizierten mithilfe von Schürfgräben, geochemischer Untersuchungen, bodengestützter geophysikalischer Arbeiten und eines begrenzten Bohrprogramms mit einer Gesamtlänge von 1.321m eine Kobalt- und Kupfervererzung über eine Streichlänge von 650m. Die vererzte Zone bleibt im Streichen und zur Tiefe offen. Das RC Project schließt ebenfalls weitere sich in einer frühen Phase befindliche Kobaltprojekte ein.Frühere Betreiber brachten im Jahr 2004 auf dem Kobaltprojekt Ramsey neun Bohrungen nieder. Die veröffentlichten Ergebnisse schließen ein: 0,8m mit 0,956% Kobalt innerhalb von 4,8m mit 0,352% Kobalt (Bohrung M04-04). Solche höhergradigen Zonen kommen normalerweise innerhalb mächtigerer Bohrkernabschnitte vor, die bis zu 24,8m mit 0,180% Kobalt und 0,182% Kupfer erreichen können. Signifikante Bohrkernabschnitte wurden in der Tabelle unten zusammengefasst:Quelle: Pressemitteilung der SLAM Explorations vom 9. Januar 2018Die Kobaltpreise erreichten vor Kurzem ein Zehnjahreshoch von über US$37,88 pro Pfund und zeigten einen stetigen Anstieg seit Mitte des Jahres 2015. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen und am Markt für private Energiespeicher. Die in erster Linie durch den Elektrofahrzeugmarkt angetriebene Nachfrage nach Kobalt wird laut Erwartungen in der nahen Zukunft weiterhin stark bleiben und weiter zunehmen. Zurzeit werden 60% des globalen Angebots aus in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) betriebenen Minen bezogen. Politische Instabilität in der DRK zusammen mit sozioökonomischen Problemen im Umkreis der Bergbaubranche in dem Land einschließlich Berichte von Kinderarbeit veranlassten viele Unternehmen dazu, nach Angeboten dieses Metalls in stabileren Rechtssprechungen zu suchen. International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor. Die schnell anwachsende große Batteriebranche, ein wichtiger Verbraucher von Kobalt, macht Kobalt zu einem attraktiven Schwerpunkt. Das Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen.Im Auftrag von: INTERNATIONAL COBALT CORP."Timothy Johnson"Timothy Johnson, PresidentDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.