ICBC - Das ist kein "neuer Bullenmarkt für den Dollar"

Die aktuelle Dollarrally sei kein Hinweis auf einen neuen Bullenmarkt, so berichtete ICBC Standard Bank laut Kitco News . Gold soll indessen andere Währungen sogar übertreffen. Kurzfristig könnten Händler weiteren Abwärtsdruck auf Gold erwarten, während der US-Dollar stark bleibt, so Analyst Marcus Garvey von der ICBC."Kurzfristig gäbe es Gründe dafür, eine anhaltende Stärke des Dollars zu erwarten und damit als Folge, Druck auf die Goldpreise", so Garvey. Laut der ICBC sollen die Goldpreise weiterhin Unterstützung durch geopolitische Risiken erhalten, dies umfasse unter anderem die Formierung einer Regierung in Italien aus nonkonformistischen Parteien, die Handelsverhandlungen zwischen den USA und China sowie der Spannungen im Nahen Osten und Nordkorea. "Geopolitische Risiken machen defensive Vermögenswerte, die als sichere Häfen angesehen werden, attraktiv", bemerkte Garvey.Zeitgleich solle die Dollarstärke die Goldnachfrage in Schwellenländern anregen. "Obwohl Gold auf den Dollar bezogen offensichtliche Schwierigkeiten hat, stimulieren die Folgewirkungen der Dollarstärke auf schwächere Schwellenlandwährungen den physischen Kauf von Gold, da die sich die Investoren dieser Ländern gegen Währungsschwäche und höhere inländische Inflation schützen möchten", erklärte der Analyst der ICBC.© Redaktion GoldSeiten.de