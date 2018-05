Sovereign Metals Ltd.: Massive Unterbewertung bietet riesiges Potential

Sie wissen, ich bin für Sovereign Metals extrem bullisch, doch die Aktie tut nichts. Nun kann man zu dem Entschluss kommen, dass das Unternehmen aktuell fair gepreist ist oder dass hier eine massive Chance vorliegt, die der Markt noch nicht gesehen hat.Der Sektor im Rohstoffbereich ist irrational und aufgrund von hunderten von kleinen Unternehmen, die kaum von Analysten und Banken beachtet werden, ergeben sich immer wieder einmal massive Kurschancen. Ich glaube, dass dies bei Sovereign der Fall ist, sogar ein Extremfall.Ich möchte ein Beispiel nennen und dann können Sie selbst entscheiden. SRG Graphite Inc. (TSX: SRG) hat das Lola Grafitprojekt in Guinea, also ebenso in Afrika, wie Sovereign Metals in Malawi. Von daher ein guter Vergleich in Sachen Länderrisiko.SRG hat bislang laut Präsentation 18% der gesamten Streichlänge des Gebietes erkundet und die Ressource liegt bei einen Cut-Off-Grade von 3% bei 3,96 Millionen Tonnen zu 5,66% und bei 5% Cut-Off bei 1,86 Mio. Tonnen zu 7,70%:Nun bin ich großzügig und spreche der Firma zu, dass sie auf der gesamten Streichlänge genau das gleiche Material finden wird. Also rechne ich großzügig mit einer Verfünffachung des Vorkommens. Dann würde Lola je nach Cut-Off auf 22 Millionen Tonnen zu 5,66% kommen bzw. auf 10,5 Millionen Tonnen zu 7,70%.Nun schauen wir einmal auf Malingunde von Sovereign.Aktuell (neue Ressource sollte in den nächsten 4 Wochen eintreffen) hat man insgesamt 65,1 Millionen Tonnen zu 7,10%. Davon 28,8 Millionen Tonnen zu 7,10% im weichen Saprolith, welches ohne Sprengungen einfach "weggebaggert" werden kann:Also ist alleine das Vorkommen im Saprolith deutlich größer als das Lola-Projekt, selbst wenn SRG Graphite seine aktuelle Ressource verfünffachen würde!Insgesamt, mit dem Hard-Rock, ist die Ressource rund dreimal größer, als wenn SRG mit einer Verfünffachung an den Markt kommt!Nun schauen wir einmal auf die Bewertungen. SRG Graphite kostet aktuell mehr als 90 Millionen CAD. Vor einigen Tagen hat man 8 Millionen CAD in einer Kapitalerhöhung aufgenommen. Sovereign kostet aktuell weniger als 27 Millionen AUD und hat rund 6 Millionen AUD in Cash.Ich glaube an Zahlen und glaube daran, dass der Markt an einem gewissen Punkt diese massive Diskrepanz ausgleichen wird. Sovereign könnte aus dem Stand um 200% steigen und wäre dann absolut und relativ immer noch günstiger als SRG Graphite.Das zweite Projekt von Sovereign, sowie die massiven Kostenvorteile beim Abbau kalkuliere ich hier noch überhaupt nicht ein!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.