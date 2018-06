Royal Gold bleibt auf Erfolgskurs

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. bewahrt sich den königlichen Status und so scheint es, als könnte die Edelmetallschwäche der jüngsten Zeit dieser Aktien rein gar nichts anhaben. Das Hoch vom Oktober 2012 bei 100,84 USD ist dementsprechend schon wieder näher als die Unterstützungszone von 80,00 bis 81,00 USD. In diesem Kontext scheint der Wert den vierten Monat in Folge mit einem Gewinn abschließen zu wollen. Betrachten wir dazu die Details im anschließenden Fazit.Die eindrucksvolle Bestätigung der Horizontalunterstützung während der Handelsmonate Februar und März im Bereich von 80,00 bis 81,00 USD, lieferte tatsächlich den Schub für eine bisweilen unverändert andauernde Aufwärtsbewegung in Richtung von 100,00 USD je Anteilsschein. Das nächste Zwischenziel auf dem Weg dahin befindet sich beim Reaktionshoch vom 6. September 2017 bei 94,39 USD. Sollte es der Aktie im Anschluss gelingen sich dauerhaft über der 100,00-USD-Marke zu etablieren, so könnte die Performancesonne unentwegt weiter scheinen.Ganz anders gestaltet sich das Setup, sofern die Kurse deutlicher unter das Niveau von 90,00 USD zurückfallen. Hierbei wäre zunächst ein Rücklauf bis zur Marke rund um 88,00 USD zu erwarten, bevor im weiteren Verlauf die maßgebliche Unterstützung bei rund 81,00 USD angelaufen werden dürfte. Unterhalb des Levels von 80,00 USD dürften die Bären das Zepter übernehmen. Da in diesem Fall, aufgrund von ausgeführten Stop-Loss-Orders, weitere Verkaufswellen unvermeidlich wären.Speziell unterhalb des Tiefs vom 28. Dezember bei Kursen unter 78,25 USD, dürfte die Lage zunehmend bärische Tendenzen annehmen. Abgaben bis 74,00 USD und insbesondere bis zum Unterstützungsbereich bei rund 72,50 USD wären in der Folge einzuplanen.Die Aktie überzeugt weiterhin durch relative Stärke und so könnte es im weiteren Verlauf zu einer Attacke auf das Bewegungshoch bei 94,39 USD kommen. Ein Ausbruch darüber dürfte weiteres Potenzial entfalten, sodass Anschlussgewinne bis hin zur runden Marke von 100,00 USD einzukalkulieren sind.Orientiert sich der Wert hingegen unter das Niveau von 90,00 USD, wäre ein Test des Levels bei 88,00 USD logisch. Ein signifikanter Rückgang darunter würde wiederum Anschlussverluste bis zur Unterstützungszone von 80,00 bis 81,00 USD initiieren, bevor darunter mit weiteren Abgaben bis 78,25 bzw. 74,00 USD gerechnet werden sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.