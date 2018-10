Grande Portage Resources: Erste Bohrergebnisse: 9,08 m mit 30,24 g/t Gold & 40,52 g/t Silber

VANCOUVER, 22. Oktober 2018 - Grande Portage Resources Ltd. (TSX-V: GPG); (OTCQB: GPTRF); (Frankfurt: GPB); (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der ersten beiden von fünfzehn Bohrlöchern aus dem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm des Unternehmens im Goldprojekt Herbert in Südost-Alaska bekannt zu geben.Bohrloch 18S-2 durchteufte eine hochgradige Mineralisierung im Erzgang Deep Trench, die aus 9,08 Metern (m) (4,81 m wahre Mächtigkeit) mit 30,24 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 40,52 g/t Silber in einem Quarzerzgang mit sichtbaren Goldflocken bestand.Bohrloch 18S-1 durchteufte 2,81 m (2,47 m wahre Mächtigkeit) mit 15,76 g/t Gold und 8,7 g/t Silber.Das Unternehmen bohrte seine ersten beiden Löcher der Saison 2018 im Konzessionsgebiet Herbert von der S-Bohrplatte aus und zielte dabei auf den zentralen Bereich des Erzgangs Deep Trench ab. Dieser Erzgang ist der südlichste der drei wichtigsten Erzgänge, die bei Herbert bislang entdeckt und mittels Bohrungen untersucht wurden. Die Löcher wurden mit einem größeren Kern mit PQ-Durchmesser gebohrt, um eine größere Probe aus den Erzgangabschnitten entnehmen zu können. Solche Proben liefern genauere Analyseergebnisse und ermöglichen im Anschluss auch die Durchführung metallurgischer Untersuchungen.Der Abschnitt des Erzgangs Deep Trench, der in 18S-1 (mit einer Neigung von -45 Grad gebohrt) durchteuft wurde, befindet sich rund 25 Meter senkrecht über dem Abschnitt in Bohrloch 18S-2, das mit einer Neigung von -65 Grad niedergebracht wurde.Ian Klassen, President von Grande Portage, sagte dazu: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen von den ersten beiden Bohrlöchern aus dem Erzgang Deep Trench, die wir mit dem PQ-Kern erzielt haben. Dieses gesamte Erzgangsystem liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der nächsten dreizehn Löcher u während wir das Herbert Gold-Projekt voranbringen.Der Bohrkern wurde geteilt, wobei eine Hälfte von 18S-1 - bestehend aus sechs Proben - für eine Goldanalyse mittels metallischer Siebung an ALS Labs in Vancouver (B.C.)geschickt wurde. Probe Nr. 339807 ist eine Probe, die sich aus dem gesamten Erzgangabschnitt in 18S-1 und der Hälfte des Kerns im Rahmen des Erzgangsabschnitts in 18S-2 zusammensetzt und für metallurgische Untersuchungen an Bureau Veritas Minerals in Richmond (B.C.) geschickt wurde. Die Gehalte für 18S-2 basieren auf einem Abgleich der berechneten gewonnenen Gehalte. Beide Labore stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen. GPG fügt routinemäßig Leer- und zertifizierte Standardproben sowie Doppelproben aus den Kernvierteln in seine Probenchargen ein. Alle Kontrollanalysen lieferten akzeptable Ergebnisse.Herr Carl Hale, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige für diese Pressemeldung. Herr Hale ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und zeichnet für den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich. Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Tier-2-Mineralexplorationsunternehmen, das sich vor allem auf das rund 25 km nördlich von Juneau (Alaska) gelegene Goldkonzessionsgebiet Herbert konzentriert. Das Unternehmen hält 100 % der Pachtanteile am Goldkonzessionsgebiet Herbert, das einer NSR-Gebühr von 5 % zugunsten der grundlegenden Konzessionsinhaber unterliegt. Für das Goldkonzessionsgebiet Herbert liegt ein geänderter und berichtigter NI 43-101-konformer Fachbericht vom 12. Juli 2018 (gültig zum 28. Mai 2018) vor, der bei Anwendung eines Cutoff-Werts von 2,5 g/t 1.107.000 Tonnen (ungeschnitten) angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 257.950 Unzen bzw. 7,25 g/t und 423.200 Tonnen(ungeschnitten) abgeleitete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 82.200 Unzen bzw. 6,04 g/t ausweist. Das System ist sowohl in der Länge als auch in der Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptstrukturen, die sich aus Erzgängen und Verwerfungen zusammensetzen und Quarz-Sulfid-Gänge mit gebänderter Struktur enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Goldgürtels Juneau, aus dem bereits fast sieben Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Die Ergebnisse aus den Bohrprogrammen des Unternehmens bestätigen das Vorkommen größerer Elemente eines komplexen mesothermalen Gold-Quarz-Systems mit zahlreichen Zielzonen.FÜR DAS BOARDIan KlassenIan M. 