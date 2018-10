Goldschatz aus der Bronzezeit wird Teil Irlands Goldausstellung

Einer der wohl schwersten Goldschätze, der jemals in Irland entdeckt wurde, wird nun im nationalen Museum des Landes ausgestellt, berichtet Independent . Der Schatz, der östlich von Donegal gefunden wurde, wiegt mehr als vier Kilogramm und stamme laut Experten aus dem späten Bronzezeitalter.Dieser Schatz ist nun Teil der permanenten Goldausstellung des Museums geworden, Ireland's Gold, das die größten und wichtigsten Goldsammlungen aus dem Bronzezeitalter zur Schau stellt. Vor kurzem hatte man über Monate hinweg extensive Analysen durchgeführt und habe herausgefunden, dass der Schatz aus der Zeit zwischen 1.200 und 800 v. Chr. stammt. "Die Objekte wurden im perfekten Zustand entdeckt", so Maeve Sikora, die sich im Museum um irische Antiquitäten kümmert.Auch der irische Bildungsminister Joe McHugh sieht diesen Fund positiv. "Diese Entdeckung ist so aufregend für Donegal, da sie uns einen seltenen und wichtigen Einblick in die Geschichte unserer Landes gewährt. Und sie ist gleichermaßen wichtig für Irland. Denn sie erweitert unsere bereits extensive Sammlung an Artefakten aus dieser faszinierenden Zeitperiode", erklärte er.Die Kuratorin des Museums, Judith McCarthy, sieht diese Entdeckung als "wichtigen Fund". Nicht nur für Donegal, sondern ganz Irland.© Redaktion GoldSeiten.de