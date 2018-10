INTL FCStone - Goldinvestoren sollten ein Auge auf den Aktienmarkt werfen

Die kurzfristigen Entwicklungen des Goldes könnten sehr wohl vom US-Aktienmarkt abhängen, so INTL FCStone. Das Metall hatte in der letzten Woche die nunmehr vierte Woche aufeinander höher geschlossen und damit den seit Januar längsten Aufwärtstrend fortgesetzt, hob das Unternehmen hervor.Währenddessen würden sich die Aktien auf dem Weg zu ihrer stärksten monatlichen Abnahme der letzten acht Jahre befinden, berichtet Scrap Register . "Vieles, das in der kommenden Woche mit Gold passieren wird, hängt vom US-Aktienmarkt ab", fügte INTL FCStone hinzu.Setzt sich die Abnahme fort, sollte das gelbe Edelmetall höher streben, doch die Stärke des Dollar sei überraschend und scheint eine robustere Goldrally zurückzuhalten. "Bezüglich der Edelmetalle bleiben wir neutral.", gab das Unternehmen seine Einschätzung ab. "Der etwas eingeschränkte Umfang von Golds allgemeinen Entwicklungen innerhalb einer noch immer engen Handelsspanne rechtfertigt nicht das Risiko, eine Position aufzubauen."© Redaktion GoldSeiten.de