Beadell Resources Ltd.: Quartalszahlen zeigen positive Entwicklung

Goldproduzent Beadell legte heute die Quartalszahlen per Ende September vor ( Link ). Es war ein gutes Quartal, besser als ich es erwartet hätte.Das Unternehmen hat im Quartal 29.941 Unzen Gold produziert, 27% mehr als im letzten Quartal. Verkauft wurden 27.367 Unzen Gold, 14% mehr als im Vorquartal. Die Cash-Kosten je Unze konnten von 969 USD auf 899 USD um 7% gesenkt werden und die All-In-Kosten von 1.306 USD auf 962 USD um satte 26%.Die durchschnittlichen Gehalte zogen deutlich nach oben, was sich sofort auf die Kosten ausgewirkt hat.Der neue brasilianische Contractor hat die Arbeit aufgenommen und hat planmäßig zu 95% das Ruder übernommen. Das neue Equipment wurde auf die Mine gebracht und Beadell Resources geht davon aus, dass dieser Wechsel im November abgeschlossen wird.Die Prognose für das Kalenderjahr 2018 wurde bestätigt. Es sollen bis Ende Dezember 125.000 - 135.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 1.000 - 1.100 USD produziert werden. In den ersten 9 Monaten hat Beadell nun 79.931 Unzen zu All-In-Kosten von 1.153 USD produziert.Wenn die Pläne eingehalten werden, dann müsste Beadell im laufenden Quartal 45.000 - 55.000 Unzen produzieren, was ein gewaltiger Sprung in der Produktion wäre.Beadell hat im abgeschlossenen Quartal einige Schulden getilgt:MACA wurde mit 6,3 Millionen AUD bedient, Santander planmäßig mit 2,5 Millionen USD und weitere 1,3 Millionen USD wurden zum Abbau der Kreditlinie aufgewendet.Eine schöne Entwicklung für Beadell. Die Gehalte steigen, die Produktion zog an und die Kosten konnten gesenkt werden. Die Firma ist auf dem richtigen Weg, was diese Quartalzahlen unterstreichen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.