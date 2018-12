Dr. Markus Krall: Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen

So der Titel des neuen Buchs von Dr. Markus Krall, welches vor wenigen Tagen im Finanzbuchverlag erschienen ist, wie auch sein Vortrag im Hayek Club Frankfurt am Main, den Sie nachfolgend finden.Die Folien und Charts, auf die sich Herr Krall im Video bezieht, können hier exklusiv heruntergeladen (1,25 MB) werden.Bloß kein Risiko eingehen - niemals. Risikovermeidung scheint in unseren Tagen die Strategie für all unsere Probleme zu sein. Zentralbanken ertränken die Gefahren unseres Wirtschafts- und Bankensystems mit Unmengen an Geld, und auch die Politik versucht, prekäre gesellschaftliche Probleme mit allzu großzügigen Geschenken unter den Teppich zu kehren. Der Wunsch nach einem "weiter so wie bisher" scheint allumgreifend. Keine Veränderung, kein Risiko, keine Volatilität bitte. Doch ohne Risiko gibt es keinen Fortschritt, kein Lernen, keine Erkenntnis. Wir klammern uns am Istzustand fest und verschließen unsere Augen vor den Problemen, die auf uns zukommen. Das ist ein Rezept für Katastrophen...Angaben zum Buch:- Warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen -von Dr. Markus Krall336 Seiten, erschienen im Dezember 2018, FinanzBuch Verlag GmbHISBN-10: 395972151X / ISBN-13: 978-3959721516Preis: 17,99 EuroErhältlich in jeder Buchhandlung und über unseren Buchshop © Redaktion GoldSeiten.de