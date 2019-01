UBS - Höhere Rohstoffpreise 2019

In einem Interview mit Bloomberg spricht Dominic Schnider von UBS Private Banking, über die Rohstoffpreise und seine Prognose für den Markt. Im Allgemeinen erwartet er 2019 höhere Preise, trotz Abschwung. Dieser solle jedoch in der ersten Hälfte des Jahres versiegen, so Schnider."Wo wir eventuell keine stabilen Zunahmen sehen werden, sind die Edelmetalle", so erklärte er. "An diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen." Mit einer erwarteten Zinskürzung der Fed würde eine massive Dollarschwäche zwar einhergehen, doch die Weltwirtschaft sei noch immer relativ stabil und befände sich in keiner Rezession, während der man erwarten könne, dass der Goldpreis in die Höhe schnellt.Allgemeinen hätten sich die Rohstoffe bisher gut gehalten. Schnider empfiehlt Investoren, im Großen und Ganzen optimistisch gegenüber der Vermögenswertklasse zu sein.© Redaktion GoldSeiten.de