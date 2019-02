Warum Kalifornien an Gold als Zahlungsmittel festhielt

Gesetzliche Note über 1 Dollar, oder auch Greenback

US-Index der Großhandelspreise ( NBER

Seit zehn Jahren befinden wir uns nun schon in der Ära des Bitcoin. Dennoch verwenden die Leute nationale Währungen wie Yen, Dollar und Pfund, um Dinge zu kaufen. Was sagt uns eigentlich die Geschichte über Wechsel von einem Geldsystem zum anderen? In diesem Artikel werde ich den erfolgreichen Widerstand Kaliforniens gegen den Fiatstandard erörtern, der in den 1860er Jahren im Rest der USA eingeführt wurde.Kaum hatte der amerikanische Bürgerkrieg 1861 begonnen, da gab es bereits einen Ansturm auf die New Yorker Banken. Das zwang den Großteil der Landesbanken dazu, ihre Banknoten nicht länger mit Gold einzulösen. Einige Monate später begann Abraham Lincolns Regierung, uneinlösbare Papierwährung auszugeben, um den Krieg zu finanzieren. Diese Noten waren allgemein als Greenbacks bekannt.Demnach wechselten die 19 Nordstaaten von einem Rohstoffgeldstandard zu einem Fiatgeldstandard. Doch Kalifornier, die Gold über die letzten zehneinhalb Jahre als Zahlungsmittel verwendet hatten, verweigerten die Kooperation und führten Konten weiterhin in Form von Gold. Somit blieb Kalifornien bei einem Goldstandard, während sich der Rest der Nordstaaten mit Fiatgeld herumschlug.Das hatte sehr verschiedene Auswirkungen auf die Preise jeder Region. Während die Nordstaaten immer mehr Greenbacks ausgaben, um den Krieg zu finanzieren, nahm die vermeintliche Qualität dieser Schuldscheine ab. Den Großteil der Jahre 1863 und 1864 fiel deren Preis im Verhältnis zu Gold. Da die Preise innerhalb der Nordstaaten in Greenbacks festgelegt waren, stiegen Verbraucher- und Großhandelspreise rapide.In Kalifornien hingegen wurden die Preise weiterhin in Gold festgelegt. Demnach litten die Kalifornier während des Bürgerkrieges nicht sonderlich stark unter Inflation.Warum war es für den Osten so einfach zu einem Fiatdollarstandard zu wechseln, wohingegen Kalifornien den Dollar weiterhin in Gold definierte? In den 1860er Jahren handelten die meisten Amerikaner, die östlich der Rocky Mountains lebten, primär mit Banknoten. Diese Noten, die von Privatbanken ausgegeben wurden und auf Anfrage hin in Gold umgewandelt werden konnten, zirkulierten weitgehend. Goldmünzen, die schwer und anfällig für Abnutzung waren, wurden zum Großteil in Banktresore verbannt.