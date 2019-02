Rockcliff Metals Corp. unterzeichnet endgültige Vereinbarung

Toronto, 12. Februar 2019 - Rockcliff Metals Corp. (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, den Abschluss einer formellen Kaufvereinbarung mit RNC Minerals (TSX:RNX) (RNC) über den Erwerb von vierzehn Konzessionsgebieten (die Akquisitionen) in Snow Lake (Manitoba) bekannt zu geben. Die Akquisition der Konzessionen von VMS Ventures Inc. , der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von RNC, erfolgt im Gegenzug für die Ausgabe von 2.250.000 Stammaktien von Rockcliff an RNC. Red Cloud Klondike Strike Inc. fungierte als Finanzberater von Rockcliff.Rockcliff ist im Besitz des größten Junior-Konzessionsportfolios im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake (der Gürtel), dem größten paläoproterozoischen VMS-Gebiet (Kupfer, Gold, Zink, Silber) der Welt, der zudem Standort verschiedener Goldminen und -lagerstätten ist.Den Standort des Konzessionsportfolios von Rockcliff entnehmen Sie bitte Abbildung 1 unten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45862/February 12 2019 RNC Property Portfolio Acquisition -final_DE_PRCOM.001.jpegAbbildung 1: Rockcliffs Konzessionsportfolio in Gelb (Akquisitionen von RNC) und Lila im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow LakeDie Akquisitionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Rockcliff ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Basismetalle, Gold und Lizenzgebührenbeteiligungen im Gebiet Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Rockcliff ist der größte Junior-Grundbesitzer im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake, dem Standort des größten paläoproterozoischen, in Vulkangestein eingelagerten Massivsulfid-(VMS) -Distrikts (Kupfer, Gold, Zink, Silber) der Welt. Darüber hinaus ist Flin Flon-Snow Lake auch Standort verschiedener Goldminen und -lagerstätten. Das umfangreiche Konzessionsportfolio des Unternehmens beinhaltet mehr als 4.000 Quadratkilometer. Es umfasst neun der höchstgradigen, unerschlossenen VMS-Lagerstätten und fünf Konzessionen mit Erzganggoldvorkommen, einschließlich der historischen Goldmine Rex-Laguna, Manitobas erster und höchstgradiger Goldproduktionsstätte.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://rockcliffmetals.com; Twitter: @RockcliffMetals; Facebook: Rockcliff Metals Corp.Ken Lapierre, P. Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752ken@rockcliffmetals.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOBüro: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!