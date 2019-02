Gold hat nichts zu befürchten

Gold könnte kurzfristig einigen Gegenwinden gegenüberstehen, sollte eine "risikobereite" Stimmung über die weltweiten Märkte schwappen, berichtet Scrap Register . Doch das Metall "habe langfristig nichts zu befürchten, wenn man die unvorteilhaften Marktbedingungen und die geopolitischen Risiken bedenkt, die im Hintergrund hervortreten", so Lukman Otunuga von FXTM.Angesichts von Sorgen über einen Abschwung des Weltwirtschaftswachstums, dem Brexit-Drama, Ängste um einen Abschwung in China und anderer negativer Themen, seien Goldbullen derzeit sicher. Ein primärer Treiber, der das Edelmetall in diesem Jahr stark unterstützen wird, seien die Erwartungen, dass die Fed die Erhöhungen der US-Zinsen pausieren wird.Otunuga meinte zudem, dass das Bild für Gold auf den Tagescharts bullisch bleibe, da es konsistent höhere Hochs und höhere Tiefs verzeichne. "Wenn sich 1.308 Dollar je Unze als Unterstützungslinie herausstellt, dann könnte der Preis die 1.320 Dollar je Unze herausfordern", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de