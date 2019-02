Global Li-Ion Graphite bestellt Herrn Sam Malin in sein Board of Directors

Vancouver, 19. Februar 2019 - Global Li-Ion Graphite Corp. (LION oder das Unternehmen) (CSE: LION). Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Herr Sam Malin in das Board of Directors des Unternehmens bestellt wurde. Herr Malin wird das Unternehmen mit seinen mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bergbau- und Finanzwesen, von denen er 15 Jahre vor allem in Madagaskar tätig war, maßgeblich unterstützen. Herr Malin ist derzeit CEO von Avana Resources, einem Unternehmen, das sich schwerpunktmäßig der Exploration und Erschließung von Rohstoffen in Madagaskar widmet. Zu den Höhepunkten seiner früheren Karriere zählt unter anderem auch die Gründung der Firmen Madagascar Oil Limited und Red Island Minerals Ltd. Die beiden Unternehmen sind jeweils für die Erschließung von Ölfeldern mit einer Ausbeute von mehreren Milliarden Barrel Schweröl bzw. die Erschließung eines riesigen Kohlefeldes verantwortlich. Herr Malin konnte in beiden Unternehmen ein hohes Maß an Wertschöpfung erzielen. Madagascar Oil entwickelte er als CEO ab Betriebsgründung bis Ende 2006 zu einem Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde Dollar; bei Red Island zeichnete er als Chairman für die Durchführung umfassender Sondierungsarbeiten im Kohlefeld Sakoa verantwortlich, die letztlich im Jahr 2012 zum Verkauf an die thailändische Gesellschaft PTT Asia Pacific Mining Pty für knapp 100 Millionen Dollar führten. Herr Malin wird mit seinem reichen Erfahrungsschatz maßgeblich dazu beitragen, das Projekt Ambato-Arana wieder zu einem Produktionsbetrieb zu machen. Seine erste Aufgabe im Rahmen seiner neuen Funktion wird es sein, die definitive Vereinbarung zwischen LION und Swiss EMX zum Abschluss zu bringen.Herr Malin absolvierte ein Bachelorstudium (BSc (Hons)) in Geotechnik an der Queens University in Kanada, dem ein Aufbaustudium an der Universität Cambridge in England folgte. Herr Malin ist CEO von Avana Resources Limited, gründete die Firmen Red Island Minerals und Madagascar Oil (jeweils Zweckgesellschaften für größere madagassische Kohle- und Schwerölprojekte) und legt seit 15 Jahren seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf Madagaskar. Im Laufe seiner früheren Karriere bekleidete er Posten bei Standard & Poor's, Arthur D. Little und Dome Petroleum Limited und war auch in beratender Funktion für die Europäische Kommission tätig. Er spricht fließend Französisch und kann auch in mehreren anderen Sprachen kommunizieren.John Roozendaal, der President des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns außerordentlich, dass sich Sam dazu bereit erklärt hat, das Board of Directors von LION zu verstärken. Sams enorme Erfolge in Madagaskar, gepaart mit seinen fachlichen Fähigkeiten und seinem guten Geschäftssinn im Allgemeinen, werden für unser Unternehmen im Zuge des ambitionierten Ausbaus unseres Graphitprojekts Amabato-Arana eine enorme Bereicherung sein.Herr Malin fügt hinzu: Ich bin sehr glücklich, in das Board of Directors von LION berufen zu werden. Ich freue mich schon darauf, das Unternehmen bei seinen zahlreichen Projekten zu unterstützen. Diese Projekte sind darauf ausgerichtet, die weltweit steigende Nachfrage nach Graphit und den daraus abgeleiteten Stoffen, allen voran Graphen (BEGO), zu decken. Besonders freut es mich, dass ich in der Lage zu sein werde, das unternehmenseigene Graphitprojekt Malagasy weiter zu betreuen. Dieses Projekt, das mit bestens vertraut ist, wird sich meiner Meinung nach schon sehr bald zu einem wichtigen Lieferanten von Flockengraphit für die Weltmärkte - allen voran China und Indien - entwickeln.Des Weiteren möchte das Unternehmen bekannt geben, dass es 600.000 Incentive-Aktienoptionen begeben hat, die innerhalb von zwei Jahren zu einem Preis von 0,30 Dollar ausgeübt werden können.Das Unternehmen verschafft sich derzeit ein genaueres Bild vom ehemaligen Graphitprojekt Ambato-Arana in Madagaskar und erzielt hier große Fortschritte. Das Unternehmen konnte den Kauf und die Übertragung von 100 % der Anteile am Projekt Ambato abschließen und ist derzeit damit beschäftigt, gemeinsam mit Pascal Marchand, M.Sc., P. Geol., die neue Umweltstudie zum Abschluss zu bringen und einen detaillierten Entwicklungsplan für die Lizenzierung zu erstellen, der für die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs erforderlich ist. Wir haben eine enorme Menge an historischem Datenmaterial übernommen und verifiziert, darunter auch erst vor kurzem erworbene historische Daten zu mehr als 400 Bohrlöchern (Schneckenbohrungen) im Projekt, die auf das Vorkommen einer bedeutenden Graphitmineralisierung schließen lassen. Diese werden bei der Umsetzung des bevorstehenden Bestätigungsprogramms und bei der Erstellung eines Bergbauplans eine maßgebliche Rolle spielen.Pascal Marchand ist ein auf Madagaskar lebender frankokanadischer Geologe, der auf dem Gebiet der Exploration und Bewertung von Graphitmineralisierungen über mehr als 25 Jahre einschlägige Facherfahrungen verfügt. Er ist ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec. Herr Marchand hat Geologie studiert und an der Laval University bzw. der University of Nancy jeweils einen Mastertitel (MSc) sowie an der University of Besançon einen Bachelorabschluss (BSc) erworben. Er war bereits auf ganz Madagaskar tätig und ist zusätzlich zu seinem geologischen Know-how auch im madagassischen Bergbaurecht sowie bei den einschlägigen Umwelt- und Sozialvorschriften bestens bewandert.Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).Jason Walsh, Director & OfficerTel: 604.608.6314E-Mail: info@liongraphite.comNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!