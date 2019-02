Kitco-Umfrage: Der Goldbulle bleibt stark

Die Ergebnisse der wöchentlichen Umfrage zu den Goldpreisprognosen von Kitco News sind erneut überwiegend bullisch ausgefallen. Sowohl Wall Street als auch Main Street sind eindeutig optimistisch, was den Goldpreis in nächster Zeit angeht, da er letzte Woche gute Gewinne machte, die in einem 10-Monats-Hoch gipfelten.Obwohl der Goldpreis zum Ende letzter Woche wieder gesunken ist, hielt er laut Aussagen vieler Analysten wichtige anfängliche Unterstützungslinien. Dies sei ein guter Indikator, dass Preise in nächster Zeit noch steigen werden.Dieses Mal nahmen 20 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon erwarteten 15 Teilnehmer (75%) einen steigenden Goldpreis in dieser Woche. Dagegen waren drei Teilnehmer (15%) der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche sinken würde, und zwei Teilnehmer (10%) waren dem gelben Metall gegenüber neutral.An der Onlineumfrage nahmen währenddessen 734 Kleinanleger teil. Insgesamt 413 (56%) von ihnen erwarteten diese Woche einen höheren Goldpreis. Weitere 192 Teilnehmer (26%) rechneten mit einem sinkenden Goldpreis, während die restlichen 129 Teilnehmer (18%) einen Seitwärtsmarkt erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de