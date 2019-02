Gerüchte um Barrick und Newmont

Am Freitagnachmittag kam Bewegung in die großen Goldproduzenten, da auf Bloomberg berichtet wurde, dass Barrick Gold Corp. ein Angebot (Übernahme ohne Aufschlag für Newmont Mining Corp. ) geprüft hat, jedoch noch keine Entscheidung gefallen sei:Barrick Gold hat erst vor kurzem mit Randgold fusioniert und Newmont befindet sich gerade bei der Übernahme von Goldcorp. Mitten in diesen Deal hinein, der bis Juni abgeschlossen werden soll, kommen nun die Gerüchte auf, dass Barrick an einem Zusammenschluss mit Newmont interessiert sei, was dann definitiv der größte Goldproduzent der Welt werden würde.Es soll auch schon Pläne geben, wonach die australischen Gebiete dann an Newcrest gehen sollen.Potentieller Verlierer dieser Situation wäre Goldcorp., denn die könnten dann unter den Tisch fallen.Barrick hat die Gerüchte bestätigt, zumindest dahin, dass eine Fusion geprüft wird. Also steckt mehr dahinter, als nur ein Gerücht.Am Freitag gab dann Barrick nach (-2,10%), Newmont war sehr fest (+3%) und Goldcorp. verlor 3,30%.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.